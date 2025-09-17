Redmi 15R doplňuje stávající řadu

Zdroj: Redmi
Nedávno značka Redmi uvedla novinku Redmi 15 5G a ještě dřív představila několik dalších variant. Nyní zde máme další kousek do této rodinky, a to konkrétně Redmi 15R 5G.
Další v řadě?
Stále se jedná o levnější zařízení od Redmi, což ostatně dokazují mimo jiné i specifikace. Displej má například jen HD+ rozlišení, byť se tedy může pochlubit 120Hz obnovovací frekvencí. O výkon se stará základní procesor Dimensity 6300 s podporou pro sítě páté generace. Zajímavou specifikací je baterie, jelikož má kapacitu 6000 mAh, tedy lehký nadstandard.
O fotografických schopnostech se zde asi nedá ani bavit, jelikož na zádech má Redmi 15R jen 13MPx snímač. Sice je zde i sekundární, ale o něm se ani nezmiňuje společnost na oficiálních stránkách. Mobil splňuje certifikaci P64, takže odolá setkání s vodou, ale na ponoření to není. Některé může potěšit, že je zde ještě konektor pro sluchátka, ale například chybí běžné stereo reproduktory.
Cena Redmi 15R je nastavena v přepočtu přibližně na 3 200 Kč bez daně a dalších poplatků. Zatím ale nevíme, kdy se dostane na evropský trh, případně na ten český.
Specifikace Redmi 15R
- displej: 6,9 palců, 1600 x 720 pixelů, LCD, 120 Hz, až 810 nitů
- procesor: Dimensity 6300
- RAM: 4/6/8 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256 GB
- Android 15
- Foťáky:
- zadní – 13 MPx
- ? MPx
- přední – 5 MPx
- zadní – 13 MPx
- čtečka otisků prstů na straně
- IP64
- 3.5mm jack
- 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.4
- rozměry: 171,56 x 79,47 x 7,99 mm; 205 gramů
- baterie: 6000 mAh + 33W
Zdroj: gizmochina.com
