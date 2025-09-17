Redmi 15R doplňuje stávající řadu

2025-09-17T16:00:44+02:00
• 17. 9. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Redmi

Nedávno značka Redmi uvedla novinku Redmi 15 5G a ještě dřív představila několik dalších variant. Nyní zde máme další kousek do této rodinky, a to konkrétně Redmi 15R 5G.

Další v řadě?

Stále se jedná o levnější zařízení od Redmi, což ostatně dokazují mimo jiné i specifikace. Displej má například jen HD+ rozlišení, byť se tedy může pochlubit 120Hz obnovovací frekvencí. O výkon se stará základní procesor Dimensity 6300 s podporou pro sítě páté generace. Zajímavou specifikací je baterie, jelikož má kapacitu 6000 mAh, tedy lehký nadstandard.

pms 175800826250494622 800x800x pms 175800826248643864 800x800x

Zdroj: Redmi

O fotografických schopnostech se zde asi nedá ani bavit, jelikož na zádech má Redmi 15R jen 13MPx snímač. Sice je zde i sekundární, ale o něm se ani nezmiňuje společnost na oficiálních stránkách. Mobil splňuje certifikaci P64, takže odolá setkání s vodou, ale na ponoření to není. Některé může potěšit, že je zde ještě konektor pro sluchátka, ale například chybí běžné stereo reproduktory.

Cena Redmi 15R je nastavena v přepočtu přibližně na 3 200 Kč bez daně a dalších poplatků. Zatím ale nevíme, kdy se dostane na evropský trh, případně na ten český.

Specifikace Redmi 15R

  • displej: 6,9 palců, 1600 x 720 pixelů, LCD, 120 Hz, až 810 nitů
  • procesor: Dimensity 6300
  • RAM: 4/6/8 GB LPDDR4X
  • úložiště: 128/256 GB
  • Android 15
  • Foťáky:
    • zadní – 13 MPx
      • ? MPx
    • přední – 5 MPx
  • čtečka otisků prstů na straně
  • IP64
  • 3.5mm jack
  • 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.4
  • rozměry: 171,56 x 79,47 x 7,99 mm; 205 gramů
  • baterie: 6000 mAh + 33W

Zdroj: gizmochina.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

