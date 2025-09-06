Samsung Galaxy S26 Edge uniká na renderech: extrémně tenký design, podpora Qi2 a dvě kamery

Zdroj: Androidheadlines
Samsung Galaxy S26 Edge přichází jako nástupce modelu Galaxy S25 Edge a zároveň jako náhrada za Galaxy S25+, který z nabídky mizí kvůli slabým prodejům. Díky uniklým CAD renderům se ukazuje první podrobný pohled na nový design a funkce telefonu, který by se měl pravděpodobně představit začátkem příštího roku.
Samsung Galaxy S26 Edge se ukazuje
Nový Galaxy S26 Edge by měl mít rozměry přibližně 158,4 × 75,7 × 5,5 mm, což z něj činí nejtenčí Galaxy S vůbec (bez započítání kamerového výstupku, který přidává až 10,8 mm). Design se zakládá na plochém displeji se středovým průstřelem pro selfie kameru a extrémně tenkými, rovnoměrnými rámečky. Tělo telefonu má plochý rám s jemně zaoblenými hranami, díky čemuž kombinuje eleganci s ergonomií. Tlačítko napájení se nachází na pravé straně, spolu s ovladači hlasitosti.
Na zadní straně se nachází masivní kamerový modul, který zabírá celou šířku telefonu. Poměrně nápadně připomíná design nových iPhonů 17, které se představí příští týden. V něm se nachází dvě vertikálně zarovnané kamery. Pravděpodobně se bude jednat o hlavní a ultraširoký senzor. Důvodem rozměrného modulu nejsou obří senzory, ale spíše extrémně tenké tělo telefonu, které vyžaduje vystouplý prostor pro optiku.
Novinkou u Galaxy S26 Edge bude plnohodnotná podpora nabíjecího standardu Qi2. Uvnitř těla telefonu jsou umístěny magnety, podobně jako u iPhonů s MagSafe nebo Google Pixel 10. Na rozdíl od Galaxy S25 série, která byla pouze „Qi2 ready“, S26 Edge bude skutečně kompatibilní se standardem Qi2 v plné míře, což otevírá cestu k novému příslušenství.
Očekávané specifikace:
- Displej: 6,7″ AMOLED, 120Hz
- Čipset: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (v některých regionech Exynos)
- RAM: 12 GB nebo 16 GB
- Úložiště: více variant
- Baterie: navýšena na 4 200 mAh (oproti 3 900 mAh u S25 Edge)
- Operační systém: One UI založený na Androidu 15
Snapdragon 8 Elite Gen 5 (dříve známý jako Gen 3 nebo 4) má nabídnout ještě vyšší výkon, pravděpodobně ve speciální verzi „for Galaxy“ s přetaktováním a optimalizací pro Samsung zařízení.
Samsung pro příští generaci chystá změnu pojmenování – podle úniků zmizí základní i „Plus“ varianta. Místo toho se můžeme těšit na tři modely: Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge a Galaxy S26 Ultra. Edge model tedy získává větší důležitost v produktové nabídce a má být vlajkovým telefonem pro většinu běžných uživatelů. Podle dosavadního cyklu vydávání zařízení Galaxy S očekáváme, že se Galaxy S26 Edge oficiálně představí v lednu příštího roku, pravděpodobně během akce Galaxy Unpacked.
