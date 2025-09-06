Samsung Galaxy S26 Edge uniká na renderech: extrémně tenký design, podpora Qi2 a dvě kamery

Samsung Galaxy S26 Edge uniká na renderech: extrémně tenký design, podpora Qi2 a dvě kamery
2025-09-06T13:35:49+02:00
• 6. 9. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Androidheadlines

Samsung Galaxy S26 Edge přichází jako nástupce modelu Galaxy S25 Edge a zároveň jako náhrada za Galaxy S25+, který z nabídky mizí kvůli slabým prodejům. Díky uniklým CAD renderům se ukazuje první podrobný pohled na nový design a funkce telefonu, který by se měl pravděpodobně představit začátkem příštího roku.

Samsung Galaxy S26 Edge se ukazuje

Nový Galaxy S26 Edge by měl mít rozměry přibližně 158,4 × 75,7 × 5,5 mm, což z něj činí nejtenčí Galaxy S vůbec (bez započítání kamerového výstupku, který přidává až 10,8 mm). Design se zakládá na plochém displeji se středovým průstřelem pro selfie kameru a extrémně tenkými, rovnoměrnými rámečky. Tělo telefonu má plochý rám s jemně zaoblenými hranami, díky čemuž kombinuje eleganci s ergonomií. Tlačítko napájení se nachází na pravé straně, spolu s ovladači hlasitosti.

Exclusive Samsung Galaxy S26 Edge Render Android Headlines 4 scaled 2560x1440x

Zdroj: Androidheadlines

Na zadní straně se nachází masivní kamerový modul, který zabírá celou šířku telefonu. Poměrně nápadně připomíná design nových iPhonů 17, které se představí příští týden. V něm se nachází dvě vertikálně zarovnané kamery. Pravděpodobně se bude jednat o hlavní a ultraširoký senzor. Důvodem rozměrného modulu nejsou obří senzory, ale spíše extrémně tenké tělo telefonu, které vyžaduje vystouplý prostor pro optiku.

Exclusive Samsung Galaxy S26 Edge Render Android Headlines 2 scaled 2560x1440x

Zdroj: Androidheadlines

Novinkou u Galaxy S26 Edge bude plnohodnotná podpora nabíjecího standardu Qi2. Uvnitř těla telefonu jsou umístěny magnety, podobně jako u iPhonů s MagSafe nebo Google Pixel 10. Na rozdíl od Galaxy S25 série, která byla pouze „Qi2 ready“, S26 Edge bude skutečně kompatibilní se standardem Qi2 v plné míře, což otevírá cestu k novému příslušenství.

Očekávané specifikace:

  • Displej: 6,7″ AMOLED, 120Hz
  • Čipset: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (v některých regionech Exynos)
  • RAM: 12 GB nebo 16 GB
  • Úložiště: více variant
  • Baterie: navýšena na 4 200 mAh (oproti 3 900 mAh u S25 Edge)
  • Operační systém: One UI založený na Androidu 15

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (dříve známý jako Gen 3 nebo 4) má nabídnout ještě vyšší výkon, pravděpodobně ve speciální verzi „for Galaxy“ s přetaktováním a optimalizací pro Samsung zařízení.

Exclusive Samsung Galaxy S26 Edge Render Android Headlines 3 scaled 2560x1440x

Zdroj: Androidheadlines

Samsung pro příští generaci chystá změnu pojmenování – podle úniků zmizí základní i „Plus“ varianta. Místo toho se můžeme těšit na tři modely: Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge a Galaxy S26 Ultra. Edge model tedy získává větší důležitost v produktové nabídce a má být vlajkovým telefonem pro většinu běžných uživatelů. Podle dosavadního cyklu vydávání zařízení Galaxy S očekáváme, že se Galaxy S26 Edge oficiálně představí v lednu příštího roku, pravděpodobně během akce Galaxy Unpacked.

Zdroj: androidheadlines.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Google Gemini s novinkami, nový mobil od T-Mobile, nový Honor a další...

Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?

  • Do 20 000 Kč (52%)
  • 20 001 – 25 000 Kč (23%)
  • 25 001 – 30 000 Kč (11%)
  • 30 001 – 35 000 Kč (7%)
  • Více než 35 000 Kč (7%)
Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat