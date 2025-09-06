iPhone 17 Air: supertenký 5,5mm telefon bez SIM slotu má dorazit již za pár dní

Zdroj: Macrumors
Apple chystá nejtenčí iPhone v historii. Podle renomovaného analytika dodavatelského řetězce Ming-Chi Kua dorazí na trh po ofociálním uvedení 9. září nový model s názvem iPhone 17 Air, jehož tloušťka bude pouhých 5,5 mm v nejtenčím místě těla. Pokud je informace o uvedení pravdivá, půjde o vůbec nejtenčí iPhone, který kdy Apple představil a zároveň o zařízení, které definitivně ukončí éru fyzických SIM karet.
iPhone 17 Air se blíží
Zatímco dnešní iPhone 16 disponuje tloušťkou 7,8 mm, a iPhone 16 Pro dokonce 8,3 mm, nový iPhone 17 Air bude až o 33 % tenčí, čímž překoná i legendárně tenký iPhone 6 (6,9 mm). Tloušťka 5,5 mm by zařízení zařadila po bok nového iPadu Pro s 5,1 mm. S tenkým tělem přichází i další zásadní změna – absence fyzického SIM slotu. iPhone 17 Air bude plně spoléhat na digitální eSIM technologii, což by mohlo platit pro celou řadu iPhone 17 ve více zemích.
Design s ultratenkým profilem přináší i určitá omezení. iPhone 17 Air má mít pouze jeden 48Mpx zadní fotoaparát a standardní čip A19, nikoliv výkonnější A19 Pro, kterým budou vybaveny modely Pro. Také zvukový výstup má být jednodušší – pouze jeden reproduktor místo stereozvuku. Konstrukce zařízení pravděpodobně počítá s mírným vystoupením v oblasti fotoaparátu, čímž si Apple ponechá prostor pro kvalitní snímač bez kompromisů v tloušťce u zbytku těla.
Očekává se, že iPhone 17 Air nahradí letošní model Plus, který se podle informací již nebude vyrábět. Místo něj Apple nabídne právě tento nový, designově atraktivní model, který bude zřejmě cílit na uživatele hledající lehčí a stylovější iPhone. Navzdory omezenějším specifikacím analytici očekávají, že Apple nastaví prémiovou cenu, srovnatelnou s modely vyšší třídy. Tento krok odráží strategii Applu prodávat inovativní design jako hlavní přednost, nikoliv jen výkon.
Očekávané parametry:
- displej: 6,6″ OLED,
- operační paměť: 8 GB RAM (kvůli podpoře Apple Intelligence),
- modem: Apple navržený 5G čip,
- operační systém: iOS 19 s podporou generativní AI.
Podle analytika Kua by měla výroba začít ve druhé polovině roku letošního roku. Oficiální představení se očekává tradičně v září, a to již příští týden v úterý spolu s dalšími modely iPhone 17, 17 Pro a 17 Pro Max.
Zdroj: macrumors.com
