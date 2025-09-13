Rošáda ve WearOS, končí nativní aplikace Počasí

Zdroj: Dotekomanie.cz
Systém WearOS má své nativní aplikace jako běžný Android, přičemž mezi takové patří Počasí. Tato aplikace ale končí a od WearOS 6 už nebude součástí systému. Neznamená to ale, že by zde nebyla aplikace na počasí.
Bez počasí to nejde
Právě aplikace Počasí byla součástí systému WearOS a očekávali jsme, že brzy vyjde aktualizace, která nabídne nový designový styl. Nakonec se nic takového nestane. Původní aplikace Počasí pro WearOS končí, přičemž Google toto rozhodnutí vysvětluje tím, že výrobci hodinek stejně nabízí svou vlastní.
To by ale znamenalo, že hodinky Pixel budou bez takové aplikace, ale ve skutečnosti tomu tak nebude a není. Kupodivu je nově k dispozici stejnojmenná aplikace, tedy Počasí, ale již není primárně určená pro hodinky. Jedná se o standardní aplikaci pro mobily, jen má navíc i verzi pro hodinky.
Je to trochu matoucí, ale tato změna ulehčí vývoj. Vývojáři v Googlu se mohou starat jen o jednu aplikaci a nemusí vyvíjet jednu speciálně pro hodinky. Pokud používáte starou aplikaci, nic se pro vás nemění. Případně si můžete nainstalovat novější z odkazu níže, přičemž má již nový design.
