Rošáda ve WearOS, končí nativní aplikace Počasí

Rošáda ve WearOS, končí nativní aplikace Počasí
2025-09-12T19:29:40+02:00
• 13. 9. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Systém WearOS má své nativní aplikace jako běžný Android, přičemž mezi takové patří Počasí. Tato aplikace ale končí a od WearOS 6 už nebude součástí systému. Neznamená to ale, že by zde nebyla aplikace na počasí.

Bez počasí to nejde

Právě aplikace Počasí byla součástí systému WearOS a očekávali jsme, že brzy vyjde aktualizace, která nabídne nový designový styl. Nakonec se nic takového nestane. Původní aplikace Počasí pro WearOS končí, přičemž Google toto rozhodnutí vysvětluje tím, že výrobci hodinek stejně nabízí svou vlastní.

To by ale znamenalo, že hodinky Pixel budou bez takové aplikace, ale ve skutečnosti tomu tak nebude a není. Kupodivu je nově k dispozici stejnojmenná aplikace, tedy Počasí, ale již není primárně určená pro hodinky. Jedná se o standardní aplikaci pro mobily, jen má navíc i verzi pro hodinky.

unnamed (5) 240x240x unnamed (4) 240x240x

Loga staré a nové aplikace Počasí; Zdroj: Google

Je to trochu matoucí, ale tato změna ulehčí vývoj. Vývojáři v Googlu se mohou starat jen o jednu aplikaci a nemusí vyvíjet jednu speciálně pro hodinky. Pokud používáte starou aplikaci, nic se pro vás nemění. Případně si můžete nainstalovat novější z odkazu níže, přičemž má již nový design.

unnamed (7) 408x408x unnamed (6) 408x408x

Nová aplikace Počasí; Zdroj: Google

Zdroj: 9to5google.com

Zdroj: play.google.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Otestovali jsme Google Pixel 10 a Google Pixel 10 Pro

💡ANKETA: Jak důležitá je pro vás tenkost telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat