Roční sleva na rychlý internet brzy končí. Vodafone nabízí připojení za 299 Kč i u nejrychlejší varianty

Oblíbená akční nabídka společnosti Vodafone na pevný internet se chýlí ke konci. Zájemci o vysokorychlostní připojení za zvýhodněnou cenu na celý rok mají poslední dny na to, aby si službu sjednali. Možnost získat internet za speciálních podmínek končí již tuto neděli, 21. září 2025.
Poslední šance na roční slevu
Uživatelé mají poslední příležitost využít nabídky, v rámci které lze získat například tarif s rychlostí až 2000 Mb/s za pouhých 299 Kč měsíčně na prvních 12 měsíců. Tato rychlost je ideální pro celou domácnost, včetně streamování ve 4K, hraní online her a práci z domova. Po uplynutí zvýhodněného období se cena vrací na standardních 699 Kč. Kdo tedy s pořízením váhal, má nyní poslední možnost ušetřit během prvního roku několik tisíc korun.
Stabilní připojení pro každou domácnost
Akce se vztahuje na spolehlivé připojení přes optickou a kabelovou síť, která zajišťuje stabilní výkon s minimální odezvou. Ke službě je poskytován kvalitní Wi-Fi modem a profesionální instalace technikem, který zajistí plnou funkčnost přípojky. Jde tedy o kompletní řešení bez starostí.
Stihnout to do neděle
Dostupnost služby si mohou zájemci ověřit během několika okamžiků na webových stránkách operátora. Klíčové je však stihnout objednávku dokončit včas.
Nabídka končí již tuto neděli, 21. září 2025. Pro ověření dostupnosti a sjednání služby za akčních podmínek je potřeba navštívit webové stránky Vodafone co nejdříve.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Oppo K13s je novinka se 7000mAh baterií, další v řadě
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře