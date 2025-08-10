Xiomi představuje nový smartphone Redmi 15 5G, přichází s masivní 7 000mAh baterií, pohlcujícím 6,9" displejem a výkonnými AI funkcemi

Zdroj: Xiaomi
Xiaomi uvádí na trh nový Redmi 15 5G – smartphone, který spojuje rekordní výdrž, vysoký výkon a moderní nástroje pro každodenní použití.
Xiaomu Redmi 15 5G se představuje
Srdcem telefonu je baterie Xiaomi Surge s kapacitou 7 000 mAh. Jedná se o vůbec největší bateriii, jakou kdy Xiaomi uvedlo na globální trh. Na jedno nabití zvládne až dva dny běžného používání. Podporuje rychlé 33W nabíjení a 18W zpětné nabíjení, takže může posloužit i jako powerbanka pro další zařízení. Díky technologii Smart Charging Engine 2.0 a systému Battery Health 4.0 si baterie zachovává dlouhou životnost, a dokonce i při 1 % nabití zvládne až 59 minut hovoru nebo 7,5 hodiny v pohotovostním režimu.
Redmi 15 5G nabízí 6,9″ FHD+ displej s obnovovací frekvencí až 144 Hz a dotykovou odezvou 288 Hz, což zaručuje plynulé animace a rychlou reakci. Certifikace TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker-Free a Circadian Friendly chrání zrak při delším sledování a telefon by měl být celkově šetrnější k cirkadiálnímu rytmu organismu. Elegantně zaoblená záda s kovovými detaily doplňuje odolnost proti prachu a stříkající vodě dle IP64 a technologie Wet Touch 2.0 pro ovládání i s vlhkými prsty.
Telefon pohání procesor Snapdragon® 6s Gen 3 s podporou 5G, doplněný až o 16 GB RAM (včetně virtuální paměti) a úložiště rozšiřitelné až na 2 TB. Tato kombinace zajišťuje plynulý chod i při náročných úlohách a dostatek prostoru pro data, aplikace i multimédia.
Duální AI fotoaparát s hlavním 50Mpx snímačem nabízí funkce jako AI Erase pro odstranění nežádoucích objektů, AI Sky pro úpravu oblohy nebo Dynamické snímky. O zvukový zážitek se stará Hi-Res Audio, Dolby Atmos® a zesílení hlasitosti až na 200 %, což ocení milovníci filmů, hudby i her.
Nový systém Xiaomi HyperOS 2 přináší funkce Circle to Search, Google Gemini a Xiaomi Interconnectivity, které zjednodušují vyhledávání, komunikaci a propojení s dalšími zařízeními.
Jaké budou dostupnost a cena? Redmi 15 5G je k dispozici v barvách Ripple Green, Titan Gray a Midnight Black, v konfiguraci 4GB + 128GB, za doporučenou cenu 4 999 Kč. Zakoupit ho můžete na oficiálním e-shopu Xiaomi a u autorizovaných prodejců.
