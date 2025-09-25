Google Play se mění: přichází nová éra personalizace, her a zábavy

Zdroj: Dotekománie
Google Play už dávno není jen obyčejný obchod s aplikacemi. Díky nejnovějším aktualizacím se mění v chytré a plně personalizované centrum zábavy, které propojuje mobilní svět, hry, odměny i umělou inteligenci do jednoho celistvého ekosystému.
Co přináší nová generace Google Play?
Google Play se nyní zaměřuje na hlubší personalizaci a sjednocení herních i aplikačních služeb. Novinky se týkají všech klíčových oblastí — od her přes obsah až po personalizované doporučení. Pojďme se podívat, co všechno se mění.
Herní platforma Play Games propojuje celý herní svět
Google Play Games představuje zásadní vylepšení, které řeší roztříštěnost herního zážitku mezi různými zařízeními, platformami i komunitami. Nová verze integruje profily hráčů, statistiky, odměny a komunitní funkce do jednoho přehledného rozhraní.
Sdílené statistiky a odměny napříč platformami
Nový herní profil sleduje váš pokrok napříč hrami i zařízeními. Uživatelé si mohou svůj profil přizpůsobit pomocí generativních AI avatarů a snadno porovnávat dosažené úspěchy s ostatními. Systém Google Play Points je nyní rozšířen i na PC hry, přičemž odměny lze získat nejen za hraní, ale i za účast na akcích, jako je například Comic Con.
Herní ligy a soutěžení s přáteli
Chcete víc než jen sbírání bodů? Herní Ligy Google Play přinášejí soutěžní žebříčky, kde můžete vyzvat přátele a získat nové odměny. První liga začíná 10. října a poběží do 23. října s populární hrou Subway Surfers.
Zdroj: Google
Sidekick: Herní pomocník poháněný umělou inteligencí
Sidekick je nový nástroj integrovaný přímo do hry — zobrazí se jako překryvná vrstva a poskytuje kontextové informace a rady. Díky propojení s technologií Gemini Live můžete během hraní komunikovat s AI, která rozumí herní situaci a poskytne reálné rady bez nutnosti opouštět hru. Sidekick využívá schopností DeepMind a je důkazem, jak AI může v reálném čase vylepšit herní zážitek. V následujících měsících se začne objevovat ve vybraných hrách.
Detailní herní stránky plné informací
Na stránkách jednotlivých her teď najdete mnohem víc než jen tlačítko „instalovat“. Zobrazují se tu aktuální události, aktualizace vývojářů, exkluzivní nabídky a nově i informace o vašem pokroku. Od října bude možné na některých trzích vkládat a číst otázky a odpovědi přímo od komunity.
Hrajte na mobilu i PC bez omezení
Google Play Games pro PC opouští beta verzi a stává se plnohodnotnou multiplatformní službou. Nabízí přes 200 000 her včetně populárních titulů jako Subnautica, Enter the Gungeon nebo Monster Train. Brzy dorazí i Deep Rock Galactic Survivor a DREDGE.
Nová karta „Vy“: Google Play, který se přizpůsobí vám
Nová karta „You“ (Vy) v Google Play přináší jednotné místo pro vše, co je pro vás důležité: herní statistiky, odměny, předplatná, doporučení i aktualizace.
Personalizace zde přesahuje herní svět – v kartě najdete i obsah podle vašich dalších zájmů, například doporučení audioknih, podcastů či aplikací, které jste začali používat. Nová karta se začíná zavádět tento týden a od 1. října bude dostupná ve více zemích.
Vylepšená karta Aplikace a sezónní obsah
Karta Aplikace dostává nový kabát. Nově se zaměřuje na zábavu a aktuální sezónní témata. Na základě úspěšných projektů, jako je Cricket Hub v Indii nebo Comics v Japonsku, spouští Google tematické sekce i v dalších zemích.
Například v Koreji vzniká zábavní sekce zaměřená na mobilní formáty – krátké seriály, TV pořady a filmy. V USA se uživatelé mohou těšit na webkomiksy a trendující pořady.
Sezónní témata a chytré vyhledávání
Každý měsíc se v horní části karty Aplikace objeví vizuálně poutavá sezónní témata – např. WNBA play-off, Halloween nebo korejský svátek Chuseok. Vyhledávání v Google Play se navíc stává chytřejším: stačí zadat cíl („najít bydlení“ nebo „deck-building hry“) a AI vám doporučí odpovídající aplikace v přehledných kategoriích.
Bezpečnost a důvěra jsou stále na prvním místě
Google nezapomíná na ochranu uživatelů a vývojářů. Investuje do AI nástrojů na detekci hrozeb, přísnějších zásad ochrany soukromí a nových nástrojů pro vývojáře. Důvěryhodnost zůstává klíčovým pilířem celého ekosystému Google Play. Google Play tak zůstává více než jen obchodem s aplikacemi. Díky novým funkcím, personalizaci a chytré integraci obsahu přináší uživatelům vše, co milují – ve správný čas a na správném místě.
Zdroj: blog.google
