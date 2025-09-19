Nothing má zajímavou nabídku na upgrade telefonu, případně můžete získat voucher v hodnotě 250 eur

Zdroj: Nothing
Když společnosti uvádí nové modely, tak se většinou objeví i nabídka na vykoupení staršího zařízení, případně i mobilu jiné značky. Málokdy se podobná nabídka objeví jen tak po delší době od uvedení nového mobilu. I tak Nothing překvapuje a má velmi zajímavou akci.
250 eur jako sleva
Nothing Phone (1) (recenze) už nedostane další verzi operačního systému, ale bezpečnostní záplaty budou přicházet až do roku 2026. Mobil tak dostal tři roky aktualizací. Zjevně i kvůli tomu se společnost rozhodla dát bonus těm, co si chtějí koupit novější zařízení, konkrétně Nothing Phone (3) (recenze). Jeho standardní verze s 256GB úložištěm přijde na 21 599 Kč. Pakliže ale na stránkách výrobce zadáte EMEI ze svého aktuálního Nothing mobilu – Nothing Phone (1) nebo Nothing Phone (2), dostanete slevu 250 eur, tedy cca 6 100 Kč. Cena Nothing Phone (3) tak klesne pod šestnáct tisíc.
Firma ještě dodává, že pokud již máte Nothing Phone (3) a měli jste před tím Nothing Phone (1) nebo Nothing Phone (2), můžete kontaktovat online podporu a dostanete voucher na 250 eur k nákupu jakéhokoliv zboží od Nothing. Dá se tedy říci, že si můžete pořídit třeba sluchátka zadarmo od tohoto výrobce, případně hodinky nebo dokonce CMF mobil.
Moc často se neobjevuje taková akce, zejména pro stávající majitele. Stojí za pozornost, ale samozřejmě je časově omezená. Nabídka platí do 3. října. Nothing chce touto akcí poděkovat těm, co si koupili právě top modely z minulosti a podpořili značku.
