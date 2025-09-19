Honor brzy oznámí dvojici telefonů X9d a X5c Plus

Honor brzy oznámí dvojici telefonů X9d a X5c Plus
2025-09-18T17:21:45+02:00
• 19. 9. 2025#Android #Smartphony

Honor X9d | Zdroj: GSMArena

Už ve středu 24. září bychom se měli dočkat dvou mobilních novinek od společnosti Honor, která oficiálně ukáže modely s označením X9d a X5c Plus. Ještě před samotným oznámením unikají bližší podrobnosti a ty naznačují směrování jen do nižší střední třídy. Navíc obě novinky mají být dostupné v Evropě, takže nejspíš nevynechají ani český trh.

Nudný standard

Honor X5c Plus by si měl připsat 6,74palcový LCD panel s HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Pod ním poběží čipová sada Helio G81 od MediaTeku nebo 4GB paměť RAM. Případný nedostatek místa u 128GB úložiště půjde naštěstí vyřešit microSD kartou. Zadní část zaberou dva objektivy fotoaparátu (50 + 2 MPx) či 5 620mAh baterie s podporou technologie 10W nabíjení.

Honor X9d 4 1300x1500x Honor X9d 2 2048x1371x Honor X9d 3 2048x1371x

Honor X9d | Zdroj: GSMArena

Uživatelským prostředím má doprovázet rozhraní MagicOS 9.0 nad systémem Android 15. Za zmínku také stojí přední 5MPx kamerka, boční snímač otisků prstů a 3,5mm audio jack. U modelu X9d můžeme vyhlížet zvýšenou odolnost podloženou certifikací IP69K, hlavní 108MPx objektiv fotoaparátu a velkokapacitní baterii o velikosti 8 300 mAh.

K dispozici budou dvě barevné verze (červená, zlatá), ale cena není zatím upřesněna. Zato u Honoru X5c Plus ve třech barvách (azurová, černá, stříbrná) nepřekročí cenovka hranici 120 euro (tj. cca 2 918 Kč).

Honor X5c Plus 1 697x594x Honor X5c Plus 2 490x620x Honor X5c Plus 3 490x620x

Honor X5c Plus | Zdroj: GSMArena

Zdroje: gsmarena.com, gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Nový iPhone Air, iPhony 17, chytré AirPody a Watch: Stojí za to?

💡ANKETA: Zaujala vás novinka iPhone Air?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat