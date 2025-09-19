Honor brzy oznámí dvojici telefonů X9d a X5c Plus

Honor X9d | Zdroj: GSMArena
Už ve středu 24. září bychom se měli dočkat dvou mobilních novinek od společnosti Honor, která oficiálně ukáže modely s označením X9d a X5c Plus. Ještě před samotným oznámením unikají bližší podrobnosti a ty naznačují směrování jen do nižší střední třídy. Navíc obě novinky mají být dostupné v Evropě, takže nejspíš nevynechají ani český trh.
Nudný standard
Honor X5c Plus by si měl připsat 6,74palcový LCD panel s HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Pod ním poběží čipová sada Helio G81 od MediaTeku nebo 4GB paměť RAM. Případný nedostatek místa u 128GB úložiště půjde naštěstí vyřešit microSD kartou. Zadní část zaberou dva objektivy fotoaparátu (50 + 2 MPx) či 5 620mAh baterie s podporou technologie 10W nabíjení.
Uživatelským prostředím má doprovázet rozhraní MagicOS 9.0 nad systémem Android 15. Za zmínku také stojí přední 5MPx kamerka, boční snímač otisků prstů a 3,5mm audio jack. U modelu X9d můžeme vyhlížet zvýšenou odolnost podloženou certifikací IP69K, hlavní 108MPx objektiv fotoaparátu a velkokapacitní baterii o velikosti 8 300 mAh.
K dispozici budou dvě barevné verze (červená, zlatá), ale cena není zatím upřesněna. Zato u Honoru X5c Plus ve třech barvách (azurová, černá, stříbrná) nepřekročí cenovka hranici 120 euro (tj. cca 2 918 Kč).
Zdroje: gsmarena.com, gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Nothing má zajímavou nabídku na upgrade telefonu, případně můžete získat voucher v hodnotě 250 eur
PanzerGlass přichází s nejlepší ochranou pro iPhone 17, a můžete na ní pořádně ušetřit
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře