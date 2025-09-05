Na Threads jde nově psát texty o délce až 10 000 znaků aktualizováno

Na Threads jde nově psát texty o délce až 10 000 znaků [aktualizováno]
2025-09-05T19:20:37+02:00
• 5. 9. 2025#Aplikace

Zdroj: theguardian (se souhlasem)

1

Aktualizováno 5. 9.

Před týdnem se podařilo objevit ve zdrojových kódech, že sociální síť Threads připravuje nový formát příspěvků, které umožní napsat texty o délce až 10 000 znaků. Nakonec netrvalo dlouho a společnost uvedla tuto novinku. Nově je k dispozici tato funkce nejen u příspěvků, ale jde ji použít i v komentářích.

Screenshot 20250905 191158 1080x2410x Screenshot 20250905 191205 1080x2410x Screenshot 20250905 191239 1080x2410x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Původní článek 30. 8.

Možná si ještě pamatujete, že sociální síť Twitter měla nastavený limit na 140 znaků na jeden příspěvek. To se postupně měnilo, stejně jako název sítě a také vlastník. Pomyslným nástupcem nebo spíše konkurentem je Threads od společnosti Meta. Tato sociální síť má do dnešního dne limit nastavený na 500 znaků, ale jde vytvářet vlákna. Nově se ale testuje nový formát.

Dlouhé texty na Threads

V tomto případě nepůjde o prolomení samotného limitu 500 znaků, ani odebrání nebo přepracování vláken. Nabídne se jednoduše možnost napsání článku. V panelu pro vytvoření příspěvku totiž přibude nový možnost pro dlouhé texty. Bohužel zatím nevíme, jaký je zde limit. Minimálně testovací skupina neposkytla takovou informaci a Threads zatím více méně mlčí o této funkci.

bd7b0870 8437 11f0 bfff 70e3b225119f 2400x1338x

Zdroj: engadget

Nepůjde ale jen o dlouhé texty. Dle dostupných materiálů se nabídne i základní formátování, jako je například tučné písmo, italik nebo podtržený text. Jak je vidět, tak dlouhý text bude mít i jiné grafické zobrazení. Na snímku níže jde vidět, že má šedé pozadí a jde je sdílet ještě s dodatečným komentářem v příspěvku.

threads long form 628x680x

Zdroj: techcrunch

Dalo by se tedy říci, že novinka je takovou obdobou článků na X nebo LinkedIn. Zástupce společnosti jen konstatoval, že se takové možnosti testují a cílem je přinést širší možnosti všem uživatelům. Z toho jasně plyne, že dlouhé texty nebudou podléhat placení, jako třeba na X.

Zdroje: techcrunch.com, 9to5mac.com, engadget.com, theverge.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Filda1100 Kmoch

VIP 5. 9. 2025, 19:39

Jak mám zobrazit delší komentáře a články? Myslím postup. Protože se mi to nezobrazuje!

