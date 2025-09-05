Na Threads jde nově psát texty o délce až 10 000 znaků [aktualizováno]

Zdroj: theguardian (se souhlasem)1
Aktualizováno 5. 9.
Před týdnem se podařilo objevit ve zdrojových kódech, že sociální síť Threads připravuje nový formát příspěvků, které umožní napsat texty o délce až 10 000 znaků. Nakonec netrvalo dlouho a společnost uvedla tuto novinku. Nově je k dispozici tato funkce nejen u příspěvků, ale jde ji použít i v komentářích.
Původní článek 30. 8.
Možná si ještě pamatujete, že sociální síť Twitter měla nastavený limit na 140 znaků na jeden příspěvek. To se postupně měnilo, stejně jako název sítě a také vlastník. Pomyslným nástupcem nebo spíše konkurentem je Threads od společnosti Meta. Tato sociální síť má do dnešního dne limit nastavený na 500 znaků, ale jde vytvářet vlákna. Nově se ale testuje nový formát.
Dlouhé texty na Threads
V tomto případě nepůjde o prolomení samotného limitu 500 znaků, ani odebrání nebo přepracování vláken. Nabídne se jednoduše možnost napsání článku. V panelu pro vytvoření příspěvku totiž přibude nový možnost pro dlouhé texty. Bohužel zatím nevíme, jaký je zde limit. Minimálně testovací skupina neposkytla takovou informaci a Threads zatím více méně mlčí o této funkci.
Nepůjde ale jen o dlouhé texty. Dle dostupných materiálů se nabídne i základní formátování, jako je například tučné písmo, italik nebo podtržený text. Jak je vidět, tak dlouhý text bude mít i jiné grafické zobrazení. Na snímku níže jde vidět, že má šedé pozadí a jde je sdílet ještě s dodatečným komentářem v příspěvku.
Dalo by se tedy říci, že novinka je takovou obdobou článků na X nebo LinkedIn. Zástupce společnosti jen konstatoval, že se takové možnosti testují a cílem je přinést širší možnosti všem uživatelům. Z toho jasně plyne, že dlouhé texty nebudou podléhat placení, jako třeba na X.
