Instagram konečně přichází s oficiální aplikací pro iPad

Zdroj: Dotekomanie.cz
Po letech čekání ze strany uživatelů se Instagram konečně rozhodl vyslyšet volání komunity. Instagram oficiálně spouští plnohodnotnou aplikaci pro iPad, čímž ukončuje dlouhou éru nepohodlného používání iPhone verze nebo webového rozhraní na iPadech.
Instagram přichází na iPady jako plnohodnotná aplikace
Nová aplikace Instagramu pro iPad byla kompletně přepracována, aby vyhovovala větším displejům. Po spuštění se automaticky otevře obrazovka Reels, která umožňuje pohodlné procházení krátkých videí na celou obrazovku. Při sledování Reels se komentáře zobrazují na straně, což výrazně zlepšuje zážitek ze sledování i interakce s obsahem.
Aplikace nabízí téměř všechny funkce známé z iPhonu:
- Příběhy se zobrazují tradičně v horní části.
- Levý boční panel obsahuje možnosti jako Domů, Sledované účty, Hledat, Prozkoumat, Upozornění a DMs.
- V záložce zpráv můžete mít přehled o všech konverzacích vlevo, zatímco otevřený chat zůstává napravo – podobně jako v desktopové verzi Messengeru.
Instagram přidává také nové možnosti zobrazení hlavního feedu:
- Vše – doporučené příspěvky a Reels od sledovaných účtů.
- Přátelé – obsah pouze od přátel (vzájemně se sledující).
- Poslední – chronologické řazení příspěvků.
Tyto režimy je možné přizpůsobit a přepínat podle potřeby, čímž Instagram reaguje na požadavky uživatelů na větší kontrolu nad zobrazovaným obsahem.
Ačkoli Instagram existuje téměř 15 let, společnost vývoj iPad aplikace dlouho odkládala. Šéf Instagramu Adam Mosseri opakovaně uváděl, že vývoj iPad verze není prioritou. Až letos se objevily první zprávy, že firma pracuje na nativní aplikaci pro iPad – a ta je nyní konečně dostupná.
Zdroj: techcrunch.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?
- Do 20 000 Kč (52%)
- 20 001 – 25 000 Kč (23%)
- 25 001 – 30 000 Kč (11%)
- 30 001 – 35 000 Kč (7%)
- Více než 35 000 Kč (7%)
Komentáře