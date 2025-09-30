Honor MagicPad 3 se dočká verze Pro

2025-09-30T11:36:47+02:00
• 30. 9. 2025#Android #Ostatní

Honor MagicPad 3 Pro | Zdroj: Fonearena

Červencový model MagicPad 3 od společnosti Honor se za pár týdnů dočká vylepšené varianty. Chystaný tablet dostane přívlastek Pro a aktuální zpráva přibližuje první klíčové specifikace. Čínský producent hodlá nasadit velmi silnou sestavu, která novinku zařadí mezi nejlépe vybavená zařízení na trhu. Navíc mezi prvními vyzkouší nejnovější čip od Qualcommu.

Dobře našlápnuto

Přední část by měla patřit 13,3palcovému LCD displeji, který dosáhne na 3,2K rozlišení a až 165Hz obnovovací frekvencí. Kromě certifikace IMAX Enhanced se ukáže technologie ochraňující zrak uživatele. Uvnitř vůbec poprvé poznáme výkonný procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 včetně vlastního čipu Honor E2. Ten především snižuje spotřebu energie.

Honor MagicPad 3 Pro features teaser 1230x1020x

Honor MagicPad 3 Pro | Zdroj: Fonearena

O celkovou výdrž se bude starat článek baterie o velikosti 12 450 mAh, u něhož lze vyhlížet technologii rychlého nabíjení. Uživatelským prostředím má doprovázet platforma MagicOS 10. Výrobce slibuje snadný přenos dat, jestliže vlastníte zařízení s Androidem, iOS nebo HarmonyOS.

Zájemci budou moct vybírat ze tří barevných variant (bílé, šedé, zlaté) a prodejní balení může opět obsahovat příslušenství jako stylus Magic-Pencil 3 či ochranný obal Smart Touch s integrovanou klávesnicí. Oficiální představení proběhne ve středu 15. října, kdy zjistíme zbytek podrobností.

HONOR MagicPad 3 Pro 1229x1080x

Honor MagicPad 3 Pro | Zdroj: Fonearena

Zdroje: gsmarena.com, fonearena.com, gizmochina.com

