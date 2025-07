Honor představil tablet MagicPad 3 se slušnou výbavou

Zdroj: Honor

Kromě představení tenkého ohebného mobilu Honor Magic V5 jsme se dočkali ještě jednoho přírůstku v kategorii tabletů. Novinka se jmenuje Honor MagicPad 3 a řadí se spíše do té vyšší třídy, ale na top model ještě nemá.

Tolik reproduktorů?

Honor MagicPad 3 spíš zapadne do vyšší střední třídy, soudě podle specifikací. Sice došlo na použití procesoru z nejvyšší řady, jen je tedy trochu starší. I tak Snapdragon 8 Gen 3 nabízí dostatek výkonu i na ty nejnáročnější aplikace. Novinka se chlubí osmi reproduktory, což je trochu nadstandard. Honor uvádí, že má excelentní zvukový výstup a uspokojí i ty nejnáročnější posluchače nebo konzumenty multimediálního obsahu.

Honor MagicPad 3 není ale malý tablet. Displej má úhlopříčku 13,3 palců a navíc je zde i vysoké rozlišení. Frekvence dosahuje hodnoty až 165 Hz. Jedná se ale o LCD panel, byť tedy s maximálním jasem 1000 nitů. Je to trochu nadstandard v této kategorii, ale novince by více slušel AMOLED panel. To by ale cena byla poněkud vyšší.

Fotografická výbava je základní, i tak se našlo místo pro zbytečný 2MPx foťák navíc. Baterie v tomto případě má kapacitu 12 450 mAh, což je slušná hodnota. Honor MagicPad 3 jinak nenabízí nic navíc, jako třeba odolnost vůči vodě a prachu. Navíc je aktuálně k dispozici jen WiFi verte. Honor MagicPad 3 má nastavenou cenu u základní verze v přepočtu přibližně na 8 800 Kč bez daně a dalších poplatků. Kdy se objeví na českém trhu, není zatím jasné.

Specifikace Honor MagicPad 3

displej: 13,3 palců, 3200 x 2136 pixelů (3.2K), LCD, až 165Hz, až 1000 nitů

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

8/12/16GB RAM

úložiště: 256/512 GB a 1TB

Android 15 + MagicOS 9.0.1

Foťáky: zadní – 13 MPx 2 MPx, makro přední – 9 MPx

8 reproduktorů, 3D Spatial audio

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB Type-C

rozměry: 293,88 x 201,38 x 5,79 mm; 595 gramů

baterie: 12 450 mAh + 66W

