Xiaomi přeskočí celou generaci telefonů. Nová řada má konkurovat iPhonu 17

Xiaomi chystá teď v září premiéru své nové vlajkové série smartphonů. Místo očekávaných modelů Xiaomi 16 však čínský technologický gigant oznámil, že rovnou přeskočí celou generaci a představí rovnou řadu Xiaomi 17. Cíl? Postavit se přímo nové generaci iPhonů od Applu.
Xiaomi 17: Symbolický restart a přímá výzva pro Apple
Prezident společnosti Xiaomi, Lu Weibing, na čínské sociální síti Weibo oficiálně potvrdil, že značka přeskakuje číslování a vynechá sérii Xiaomi 16. Tento krok podle něj symbolizuje zásadní skok vpřed a zároveň staví novou řadu jako přímého konkurenta iPhonu 17.
Weibing zdůraznil, že řada Xiaomi 17 představuje nejdůležitější milník v pětileté strategii společnosti zaměřené na prémiový trh. Vývoj nové generace si vyžádal masivní investice do výzkumu a vývoje, které se v příštích letech ještě zdvojnásobí. Podle Weibinga by označení „16“ nedostatečně vystihovalo rozsah změn, které Xiaomi se svou novou sérií přináší.
Xiaomi 17, 17 Pro a 17 Pro Max: Co přinesou nové modely?
Očekává se, že nová řada bude zahrnovat tři modely: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max. Co bude tím hlavním tahákem? Xiaomi 17 Pro Max má být nejvýkonnějším vlajkovým modelem, jaký kdy značka uvedla. Celá série jako první nabídne zcela nový procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, který má posunout výkon i energetickou efektivitu na novou úroveň.
Výdrž baterie a nový sekundární displej
Dle dosavadních úniků se uživatelé mohou těšit také na zásadní vylepšení baterie. Xiaomi 17 má přinést baterii o kapacitě 7 000 mAh a Xiaomi 17 Pro Max přinese 7 500 mAh baterii a sekundární displej. To by znamenalo jedno z největších poskočení ve výdrži mezi vlajkovými modely na trhu. Sekundární displej navíc naznačuje nový směr v oblasti produktivity a multitaskingu – zatím však není jasné, jaké bude mít konkrétní využití.
Prémiová strategie Xiaomi: smělý plán na 10 let
Xiaomi se už několik let snaží vymanit ze škatulky „cenově dostupných telefonů“ a vybudovat pozici plnohodnotného hráče v segmentu prémiových zařízení. Od roku 2020 značka postupně ladí design, materiály, fotoaparáty i software – a řada Xiaomi 17 má být výsledkem této systematické snahy. Lu Weibing potvrdil, že společnost zdvojnásobí investice do vývoje v příštích pěti letech a že řada 17 bude představovat novou éru v historii značky.
