Tyčový vysavač Eureka Stylus Elite NEC490: skvělý a skladný pomocník

Eureka. Zní vám to povědomě? Mělo by, protože poměrně nedávno jsme tu měli recenzi na skvělý robotický vysavač Eureka J15 Pro Ultra. Dnes se ale společně podíváme na trochu jiný typ přístroje: máme tu totiž tyčový vysavač s poměrně dlouhým názvem Eureka Stylus Elite NEC490. Čeho se od něj tedy dočkáme?
Efektivně zabaleno
O více než stoleté historii značky Eureka a jejích amerických kořenech jsem se rozepisoval minule, rovnou tedy přeskočme k přístroji samotnému. Podlouhlá krabice je poměrně objemná, na první pohled možná až zbytečně. Ovšem po otevření zjistíte, že místem se neplýtvá. Vše má své místo, vše je dobře zabaleno. Každý díl má svůj vlastní plastikový obal, a zespodu i shora je vše kryto lisovaným kartonem, který dává balení pevnost, a zároveň drží vše na správném místě.
Největší část obsahu zabírá dokovací stanice. Ano, čtete dobře – i tyčový vysavač ji může mít, a podle mne je to dokonce jeden z největších plusů tohoto netradičního přístroje. K dokovací základně patří ještě horní nástrčný díl, který pak drží samotný vysavač. Ten se skládá z horní části s držadlem, tyče, a tří samostatných hubic. Výčet doplňuje akumulátor. Pokud jste tedy počítali se mnou, celkem vybalíte 8 dílů, ze kterých složíte kompletní sestavu. Zabere to jen pár minut – nic složitého.
Konfigurace – dlouhá i krátká
Vysavač samotný je řekněme tradiční konstrukce a nikterak výrazně se neliší od podobných bateriových tyčových vysavačů. V asi nejpoužívanější „dlouhé“ konfiguraci je na základní část nasazena tyč, na které je upevněna velká hlavice. Držení vysavače v této konfiguraci je komfortní, a pracuje se s ním velmi dobře. Nejvíc jsem ocenil, že hlavice je velmi nízká, takže se s ní pohodlně dostanete i pod celkem nízký nábytek. Manévrovatelnost je také výborná, a LED osvětlení na přední straně hlavice je už celkem běžným, ovšem velmi praktickým prvkem. LED diody jsou čtyři, a svítí velmi dobře. Za negativum bych považoval asi jen jednu věc: poměrně značnou hmotnost. I s akumulátorem je to více než 7 kilogramů, takže při delším úklidu už je potřeba občas ruce prostřídat (pokud se ovšem nejmenujete Schwarzenegger).
Druhou možností je potom konfigurace „krátká“, a to dokonce ve dvou variantách. Tyč a velkou hlavici můžete velmi jednoduše (stisknutím a podržením pojistky) odpojit, a nahradit buď štěrbinovou hubicí o délce 26 cm, nebo (o něco kratším) kombinovaným kartáčem 2v1.
Co ovšem považuji za ergonomicky skvělé řešení: hubice a kartáč se totiž nemusejí někde jen tak bezprizorně povalovat. Mají totiž své místo přímo na horní části dokovací stanice – pěkně po stranách jsou dva adaptéry, na které je můžete usadit, a v případě jejich potřeby jednoduše zase sejmout. Bravo!
Důmyslné parkování
Když už jsme u dokovací stanice: vysavač jednoduše nasadíte na správné místo, přičemž v „dlouhé“ konfiguraci tyč i hlavice visí podél „dokiny“ kousek nad zemí. Celý přístroj je tak velmi kompaktní, a zabere velmi málo místa. Abych byl konkrétní: potřebujete plochu pouhých 32 x 25 centimetrů (ideálně někde blízko elektrické zásuvky, kabel není extra dlouhý). Na výšku pak celá sestava zabere 123 centimetrů. Já jsem ji umístil do rohu za dveře, kam se akorát vejde, takže nikterak nepřekáží, při otevřených dveřích není vůbec vidět, a přitom je po ruce.
Sám si řekne o výměnu sáčku
A v čem je to hlavní kouzlo dokovací stanice? Jednak dobíjí akumulátor vysavače, ale hlavně: stisknutím jediného tlačítka přesunete obsah prachové nádoby během několika (hlučných) sekund do sáčku umístěného v dolní části. Naprosto jednoduše a bez námahy. Sáček má objem 3 litry, takže vám nějaký čas potrvá, než jej naplníte a bude třeba jej vyměnit. A co je nejlepší: stanice má automatickou indikaci plného sáčku. Není třeba tedy kontrolovat, jak jsme na tom s jeho kapacitou. Až se rozsvítí kontrolka, přišel ten správný čas na výměnu sáčku. Jeden náhradní přitom naleznete v krabici.
Řečí čísel
Podívejme se ještě na technické parametry. O to, aby vysavač dobře zvládal svůj úkol, se stará 350W výkonný sací motor. Výkon lze podle potřeby regulovat: k dispozici jsou 3 režimy výkonu: standardní, silný a „turbo“. Li-ion akumulátor dodá energii na 60 minut provozu, v případě nejslabšího režimu jsem se dostal i přes jednu hodinu. Je třeba ovšem počítat s tím, že dobití na plnou kapacitu zabere téměř 6 hodin.
Vysavač má několik filtrů různých typů, a to včetně efektivního HEPA filtru (v základové stanici). Ten zachytí až 99,97 % mikročástic, včetně roztočů a řady alergenů. Filtry jsou snadno přístupné k vyčištění.
Rovněž motorizovaný hlavní kartáč se dá snadno vyjmout a očistit.
Dojmy, zkušenosti, doporučení
Testování máme za sebou, jaký je tedy výsledek?
Co mě nadchlo:
- vysoký sací výkon,
- skvělá manévrovatelnost,
- vynikající dokovací stanice,
- praktický systém uchycení adaptérů.
Co se mi nelíbilo:
- vysavač v dlouhé verzi je relativně těžký,
- připevněný akumulátor nevypadá zrovna hezky.
Tento přístroj od Eureky mě nadchnul. Je jasné, že v době vyspělých robotických vysavačů jej nebudete mít v ruce tak často, jak tomu bývalo dříve, ale své místo v domácnosti si určitě najde. Je praktický, zabere málo místa, disponuje dostatečným výkonem, a nabídne značnou flexibilitu použití. S cenou na úrovni 6 000 korun jsem úplně v pohodě, svou cenovku si podle mne určitě zaslouží. Toto se návrhářům zkrátka povedlo.
Za poskytnutí akumulátorového tyčového vysavače Eureka Stylus Elite NEC490 děkuji společnosti Eureka.
