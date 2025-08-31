Apple varuje: nová opatření v Británii mohou zpozdit funkce pro uživatele iOS

Zdroj: Dotekomanie
Apple upozorňuje, že plánovaná pravidla britského úřadu pro hospodářskou soutěž (CMA) by mohla vést ke zpoždění zavádění nových funkcí pro uživatele ve Velké Británii. Podle technologického giganta by „pravidla ve stylu EU“ mohla poškodit jak koncové uživatele, tak vývojáře.
Funkce iOS by mohly být ve Velké Británii omezeny díky zákonům
Apple argumentuje tím, že podobné regulace v Evropské unii, konkrétně Digital Markets Act (DMA), již vedly ke zpoždění funkce Apple Intelligence, která byla oznámena na WWDC 2024. Původně měla být globálně spuštěna v září 2024, ale uživatelé v EU si na ni museli počkat až do března 2025, než Apple upravil její fungování podle pravidel DMA. Britský regulátor CMA nyní zvažuje zavedení obdobných opatření, která mají omezit dominanci Applu a Googlu a podpořit konkurenci menších technologických firem.
Mezi navrhovanými opatřeními jsou:
- Povinnost umožnit alternativní platební systémy mimo App Store, čímž by se narušil současný model 30% provize z nákupů
- Zajištění lepší interoperability digitálních peněženek a chytrých hodinek
Otevření mobilních platforem menším firmám, aby mohly lépe konkurovat dominantním hráčům.
Apple tvrdí, že navržená pravidla narušují ochranu soukromí a bezpečnosti, která je jádrem jeho ekosystému, nutí firmu dávat technologie zadarmo zahraniční konkurenci a vedou ke zneužívání. Apple údajně obdržel přes 100 žádostí o přístup k datům ze strany konkurence na základě pravidel v EU. Podle Applu tak hrozí, že kvůli nutnosti přizpůsobit nové produkty pravidlům CMA budou britští uživatelé dostávat nové funkce později než zbytek světa.
Britský úřad CMA však odmítá kritiku Applu s tím, že britská regulace se zaměřuje konkrétně na interoperabilitu, nikoliv na všeobecný přístup k platformě jako v EU. Podle CMA má být cílem podpora inovací britských vývojářů bez kompromisů v oblasti bezpečnosti. CMA má čas do října, aby finálně rozhodla, zda Apple a Google zařadí mezi tzv. stratégicky významné hráče trhu, což by vedlo k povinné regulaci. Do té doby úřad přijímá připomínky od zainteresovaných stran.
