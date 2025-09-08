Odolný tablet s promítačkou a 30 000 mAh baterií? Osahali jsme Blackview Active 12 Pro

Blackview Active 12 Pro; zdroj: Dotekománie
Tablet s promítačkou není úplně nová věc, před zhruba deseti lety přineslo něco podobného Lenovo. Tento trh však poměrně ochabl. Na veletrhu IFA jsme však narazili na jednu zajímavou novinkou od značky Blackview, a to model Active 12 Pro. Ten nejen, že má promítačku, ale nabízí také masivní odolné tělo s velkou baterií.
Blackview Active 12 Pro
Tablet nabízí integrovanou promítačku, co vám dokáže vytvořit až úhlopříčku 120 palců. Maximální svítivost je 200 lumenů a rozlišení je zde Full HD (1080p). Potěší také integrovaný stojánek v těle, který lze využít i jako držák třeba při přenášení. Lze jej otočit o 180 stupňů. Díky obří baterii s kapacitou 30 000 mAh má vydržet promítat necelých 7 hodin.
Blackview Active 12 Pro je vskutku masivní tablet, co má i něco vydržet. Máme tu certifikaci IP68, IP69K, MIL-STD-810H a dokonce také UL 94 HB proti nehořlavosti. Tablet má pak přežít volný pád z výšky 12 metrů. Menší nevýhodu vidím ve faktu, že tablet není úplně lehký, váží něco málo přes 1,5 kilogramu.
Na těle se nachází integrovaná LED dioda, která svítí intenzitou 400 lumenů, což je slušné. Samotný zobrazovací panel nabízí úhlopříčku 11 palců, a jedná se o 90Hz IPS LCD panel. Potěší zvýšená citlivost pro ovládání v rukavicích.
Hnacím motorem je procesor Dimensity 7300 doplněný buď o 12GB RAM + 256GB nebo 16GB RAM + 1TB. Úložiště lze navíc ještě rozšířit paměťovými karty. Nabíjení té obří baterie bude probíhat výkonem 120 W. Nabíjet lze i reverzně jiná zařízení a to pak výkonem 10 W. Pro připojení k internetu poslouží 5G.
Na zádech máme 108MPx fotoaparát s čipem od Samsungu. Potěší také přední 50MPx snímač. K dispozici jsou dále stereo reproduktory a FM rádio.
Možná si teď říkáte, kolik tenhle tablet do nepohody od Blackview stojí. Kupodivu to není žádná raketa. V tuto chvíli vidím na stránkách Blackview cenovku od 14 tisíc korun za základní paměťovou verzi.
Video dojmy
@dotekomanie.cz
Nový tablet s promítačkou a 30 000mAh baterii? To je nový Blackview Active 12 Pro #blackview #blackviewactive12pro
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Anketa: Jak důležitá je pro vás tenkost telefonu?
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře