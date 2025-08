Youtube začne odhadovat věk uživatelů pomocí AI

Zdroj: Dotekomanie.cz

Zatímco v reálném světě musíme prokázat skrze nějaký dokument svůj věk, tak na internetu je to mnohdy jen na uživateli, že zadá jakékoliv datum narození nebo jednoduše potvrdí, že je starší 18 let. V EU se chystá digitální možnost ověření věku, ale i tak se společnosti snaží vytvořit systém, který jim pomůže s touto problematikou. Youtube nyní jeden takový začíná testovat.

Ověření věku?

Youtube patří mezi platformy, kde se hodně řeší věk uživatele. Služba nabízí speciální účty pro děti a náctileté, i tak se vychází jen z datumu, který uživatel zadal, takže nemusí být přesný. Proto Youtube začíná nasazovat AI funkci, která odhadne věk uživatele, a je jedno, jaké datum vyplnil.

Samotný systém sleduje mnohé signály, jako například typy videí, které uživatel vyhledává, kategorie, délka trvání účtu a podobně. V podstatě je to založeno na samotném obsahu a není jasné, jestli mezi signály patří i komentáře. I tak se systém pokusí odhadnout, kolik je uživateli let. Pakliže uvede, že je mladší než 18 let, aplikují se omezení.

Například dojde k deaktivaci personalizované reklamy, zapnout se funkce omezující obsah a také se upraví doporučený obsah. Navíc se spustí nástroje pro digitální zdraví. Samozřejmě se pamatuje na situaci, že AI špatně odhadne věk uživatele. V takovém případě právě uživatel sám bude muset prokázat, že je starší 18 let. K tomu se bude dát použít nějaký oficiální dokument (třeba občanka), případně i kreditní karta.

Tento systém se začíná testovat u uživatelů v USA a Youtube jej bude postupně vylepšovat. Následně se rozšíří do více zemí. Youtube není moc konkrétní se všemi detaily, ale je to pochopitelné, aby nešlo jen tak jednoduše obelstít systém.

