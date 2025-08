Pixel 9 Pro XL; zdroj: Dotekománie

Google chystá Magic Cue, což by měl být aktivní asistent při práci s aplikacemi

Nějakou dobu se spekulovalo o příchodu novinky s označením Pixel Sense, ale nakonec asi dostane název Magic Cue. Ať se bude jmenovat jakkoliv, tak by se mělo jednat o další úroveň chytrého asistenta, který s vámi bude na každém kroku v rámci systému Android. Nyní se dozvídáme nějaké podrobnosti skrze zdrojové kódy.

Magic Cue

Novinka by se dala tak trochu popsat jako „sponka“, která byla v softwarovém balíčku Office. V tomto případě má Google nabídnout asistenta pro aplikace. Samozřejmě to bude vyžadovat vyšší oprávnění pro přístup k vaším datům a sledování vašich činností napříč aplikacemi. Zde se hlavně bude pracovat s AI a například i s tím, co píšete, jak používáte aplikace, jaká data v nich máte a podobně.

Magic Cue bude aktivně sledovat dění na obrazovce a postupně nabízet nejrůznější návrhy, nebo se pokusí nabídnout obsah pro rychlejší dokončení činnosti. Takovým příklad může být i konverzace s někým. Druhá strana se například zeptá v komunikaci, co děláte příští víkend. Magic Cue se na pozadí podívá do vašeho kalendáře a zobrazí nebo nějak uvede, jaký je váš program. Případně se zeptá na číslo letu a Magic Cue najde takovou informaci v Gmailu a zobrazí.

Tato novinka bude pracovat, dle informací, jen s aplikacemi od Googlu, kde jste přihlášeni se svým účtem. Jak se návrhy budou zobrazovat, není zatím jasné. Magic Cue bude funkce navíc, kterou si budete muset manuálně aktivovat, nebude hned zapnutá bez vašeho vědomí. Odhadujeme, že bude postavena na Gemini Nano a že data budou ukládána jen na zařízení, kvůli bezpečnosti. Vzhledem k povaze novinky odhadujeme, že bude prvně spuštěna v USA, pak se asi dostane i do Evropy.

Prvně bychom měli Magic Cue spatřit v rámci představení Pixelů v tomto měsíci.

