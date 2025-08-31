Oppo vypouští očekávaný přírůstek A6 Max

Oppo A6 Max | Zdroj: Gizmochina
Firma Oppo posílá ven bez velkých fanfár očekávanou mobilní novinku s označením A6 Max. Za hlavní lákadla u přírůstku můžeme jednoznačně označit tenký design, nadstandardní výdrž baterie, kvalitní displej nebo výbornou odolnost konstrukce. To vše zaobaluje celkem dost lákavá prodejní cena. Čínský výrobce doposud neprozradil, zda toto zařízení vůbec překročí hranice domácího trhu.
Silná sestava
Oppo A6 Max se vpředu pyšní 6,8palcovým OLED displejem s rozlišením 2 800 x 1 280 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Kvalitní selfie snímky obstará 32MPx kamerka v proděravěném otvoru. Vnitřní šasi vyplňuje čipová sada Snapdragon 7 Gen 3 od Qualcommu, 8GB operační paměť RAM vedle 256GB interního úložiště. Nasazený systém chlazení o ploše 5 200 mm² zajistí účinný odvod přebytečného tepla.
Do konstrukce s tloušťkou 7,7 mm byl vměstnán 7 000mAh článek baterie s technologií rychlého 80W nabíjení. Telefon za pouhých 24 minut údajně nabijete do 50 % kapacity. Dále skleněná záda nesou celkem dva objektivy fotoaparátu (50 + 2 MPx). Z výbavy nesmíme vynechat ani technologii NFC, tři certifikace odolnosti (IP66, IP68, IP69) či reproduktory s extra zesílením hlasitosti (o 300 %).
K dispozici jsou dvě barevné varianty (bílá, modrá) za cenu v přepočtu 4 679 Kč.
Zdroj: gizmochina.com
