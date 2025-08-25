Do Google Zpráv míří QR verifikace kontaktů

Zdroj: Google
Možná jste si všimli, že poměrně často se objevují zprávy o tom, že někdo byl podveden relativně jednoduchým trikem, který spočívá ve vydávání se za někoho jiného. Zpravidla útočníci cílí na starší osoby a snaží se vydávat za člena rodiny, přičemž chtějí po napadené osobě, aby poslala peníze. Proti tomu se nedá zcela bránit a je nutné spíše vždy všechno ověřovat. Google se ale snaží nabídnout verifikační systém, který ale hlavně cílí na zvýšení bezpečnosti.
Ověření
Google již integroval do aplikace Zprávy pro Android funkci ověřovacích klíčů, ale ta obsahovala 80místný kód, což nebylo moc praktické. Nyní se nově nabízí QR kód, který je pohodlnější pro skenování a celkově působí praktičtěji.
Novinka se nachází v aplikaci po kliknutí na konkrétní kontakt. Samotné verifikace na tomto základě má spíše sloužit pro dodatečné šifrování za použití verifikačních klíčů. Základem je zde nutnost naskenovat QR kód druhé osoby, přičemž i ta naskenuje váš kód. Následně se zvýší zabezpečení šifrování. Současně takto máte navíc verifikaci kontaktu a jen tak někdo se nebude moc vydávat za jinou osobu.
Novinka je již nyní k dispozici v beta verzi aplikace, ale ještě není zcela aktivní. Google ji zpřístupňuje postupně. Samozřejmě funguje jen u RCS komunikace, u běžných SMS nebo MMS nebude dostupná, jelikož tyto staré technologie nepodporují end-to-end šifrování.
Zdroj: 9to5google.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Samsung v tichosti uvedl Galaxy A07, má 6 let aktualizací
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře