Do Google Zpráv míří QR verifikace kontaktů
2025-08-25T18:00:01+02:00
• 25. 8. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Google

Možná jste si všimli, že poměrně často se objevují zprávy o tom, že někdo byl podveden relativně jednoduchým trikem, který spočívá ve vydávání se za někoho jiného. Zpravidla útočníci cílí na starší osoby a snaží se vydávat za člena rodiny, přičemž chtějí po napadené osobě, aby poslala peníze. Proti tomu se nedá zcela bránit a je nutné spíše vždy všechno ověřovat. Google se ale snaží nabídnout verifikační systém, který ale hlavně cílí na zvýšení bezpečnosti.

Ověření

Google již integroval do aplikace Zprávy pro Android funkci ověřovacích klíčů, ale ta obsahovala 80místný kód, což nebylo moc praktické. Nyní se nově nabízí QR kód, který je pohodlnější pro skenování a celkově působí praktičtěji.

Screenshot 20250825 091401 1080x2410x Screenshot 20250825 091420 1080x2410x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Novinka se nachází v aplikaci po kliknutí na konkrétní kontakt. Samotné verifikace na tomto základě má spíše sloužit pro dodatečné šifrování za použití verifikačních klíčů. Základem je zde nutnost naskenovat QR kód druhé osoby, přičemž i ta naskenuje váš kód. Následně se zvýší zabezpečení šifrování. Současně takto máte navíc verifikaci kontaktu a jen tak někdo se nebude moc vydávat za jinou osobu.

Screenshot 20250825 091439 1080x2410x Screenshot 20250825 091450 1080x2410x Screenshot 20250825 091444 1080x2410x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Novinka je již nyní k dispozici v beta verzi aplikace, ale ještě není zcela aktivní. Google ji zpřístupňuje postupně. Samozřejmě funguje jen u RCS komunikace, u běžných SMS nebo MMS nebude dostupná, jelikož tyto staré technologie nepodporují end-to-end šifrování.

Zdroj: 9to5google.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

