Aplikace Revolut Invest nevydržela ani jeden rok, končí [aktualizováno]

Aktualizováno 20. 8.
V září minulého roku přišla aplikace Revolut Invest, která ve své podstatě suplovala sekci investování v aplikaci Revolut. Nyní, bez jakéhokoliv vysvětlení, společnost oznámila, že aplikace Revolut Invest končí a uživatelé mají používat původní Revolut. K odebrání z obchodů dojde 20. září a zřejmě přestane kompletně fungovat.
Původní článek 24. 9. 2024
Ještě před nějakou dobou bylo zařízení bankovního účtu poměrně komplikované nebo zdlouhavé. S příchodem fintech společností došlo ke značnému posunu, a to na celém trhu. Nové firmy začaly udávat tempo, na což reagují i zavedené banky a mění se. Mezi pomyslné pionýry se dá považovat Revolut. Kromě standardního účtu a platebních karet dnes společnost nabízí věrnostní program a samozřejmě i možnosti obchodování na burzách, s cennými papíry a případně i komoditami. Na jednu aplikaci je toho poměrně hodně, což dokazuje i dnešní novinka Revolut Invest.
Revolut Invest
Ve své podstatě Revolut Invest nenabízí něco zcela nového, co by původní aplikace neobsahovala. Spíše má v sobě funkce jen pro obchodování, investování a podobně, přičemž v původní vše zůstává zachováno. Dá se říci, že Revolut Invest nabízí možnost rovnou ovládat své portfolio bez nutnosti otevírat běžnou aplikaci.
Je více než jasné, že Revolut Invest není pro každého. Spíše se hodí více těm, co se chtějí trochu více ponořit do tohoto segmentu. Není se ale čemu divit, když sám Revolut má přes 4 000 finančních nástrojů, a to od státních a podnikových dluhopisů, komodit, akcií kótovaných na burzách v USA a EHP až po ETF a CFD.
„S naší aplikací Revolut Invest chceme narušit svět tradičních investičních platforem, které vystavují obchodníky vysokým devizovým kurzům, požadují po nich minimální vklady a účtují jim různé poplatky, například poplatek za nečinnost. My měníme pravidla hry. Umožňujeme našim zákazníkům soustředit se výhradně na investování tím, že šetříme jejich čas a všechny nástroje související s investicemi umisťujeme na jedno jediné a snadno použitelné místo – do aplikace Revolut Invest.“, Rolandas Juteika, Head of Wealth and Trading (EHP)
Navíc tato aplikace je zatím v pilotním režimu a je dostupná v Česku, Řecku a Dánsku. Až následně dojde k rozšíření do dalších krajin. Dá se současně předpokládat, že se firma více soustředí na tyto finanční produkty a bude je ještě více rozšiřovat. Co se týče instalace aplikace, musíte mít Revolut účet, který si jde zařídit zdarma.
