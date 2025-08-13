realme prodlužuje podporu: vybrané modely řady 15 a 14 dostanou 3 velké Android aktualizace a 4 roky bezpečnostních záplat

realme 14 Pro+; zdroj: Dotekománie.cz
Společnost realme oznámila významné rozšíření softwarové podpory pro své nejnovější modely řad realme 15 a realme 14. Vybrané telefony nyní dostanou o jeden rok delší cyklus aktualizací než při svém uvedení na trh. Nová politika přibližuje podporu těchto zařízení na úroveň prémiové série realme GT.
Delší podpora pro populární modely realme
Konkrétně se změna týká modelů realme 15 a realme 15 Pro z aktuální generace a také telefonů realme 14T, realme 14 Pro a realme 14 Pro+. Tyto přístroje nyní obdrží tři velké Android aktualizace a čtyři roky bezpečnostních aktualizací, oproti původně slibovaným dvěma Android verzím a třem letům bezpečnostních záplat. Výjimkou z této politiky zůstává model realme 14x, který zůstává u původního harmonogramu podpory.
Vzhledem k tomu, že tyto telefony byly uvedeny na trh již s Androidem 15, dostanou nyní aktualizace až do verze Android 18. Bezpečnostní záplaty budou doručovány až do roku 2028, což výrazně prodlouží jejich relevantnost a bezpečné používání.
Podle Francise Wonga z realme se tato aktualizovaná politika podpory nebude týkat jen současných modelů, ale všech budoucích zařízení řad Pro, T a dalších. Pro majitele to znamená delší záruku aktuálního softwaru i vyšší odolnost vůči novým bezpečnostním hrozbám.
O připravovaném harmonogramu pro řadu realme P by měl výrobce informovat v blízké době. Podle dosavadního vývoje je pravděpodobné, že stejný standard dostanou i modely realme P3, P3 Pro a P3 Ultra, stejně jako chystaná generace realme P4.
Rozšířená softwarová podpora je v posledních letech pro zákazníky stále důležitější. Dlouhodobé aktualizace nejen zvyšují životnost zařízení, ale také posilují značku v očích uživatelů, kteří hledají jistotu a stabilitu. V segmentu, kde dříve podobnou politiku nabízeli převážně prémioví výrobci jako Google nebo Samsung, tak realme ukazuje ambici konkurovat i v této oblasti.
Pokud se tato strategie osvědčí, může se realme stát pro mnoho uživatelů atraktivnější volbou – zejména pro ty, kteří telefon nemění každé dva roky, ale chtějí ho používat co nejdéle se zajištěnými bezpečnostními aktualizacemi a moderním systémem.
