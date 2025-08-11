Chystaná Nubia Air má konkurovat iPhonu 17 Air

Chystaná Nubia Air má konkurovat iPhonu 17 Air
2025-08-10T15:10:25+02:00
• 11. 8. 2025#Android #Smartphony

Nubia Air | Zdroj: GSMArena

Značka Nubia se s dostatečným předstihem chystá na vydání nového iPhonu 17 Air, jemuž by měl přímo konkurovat vlastní zástupce nesoucí název Air. Na veřejnost sice uniklo již několik fotografií zařízení, ale odhalené specifikace z telefonu nedělají vážného rivala. Malá tloušťka, trochu slušný displej nebo průměrný hardware pravděpodobně nebude stačit.

Musí ještě zabrat

Nubia Air má vpředu získat 6,78palcový OLED displej s 1.5K rozlišením a kolem něj budou velmi tenké rámečky. Přehlédnout nelze ani 20MPx selfie kamerku. Vnitřní sestavu postaví na čipové sadě T8300 od Unisoc, 8GB operační paměti RAM či 256GB interním úložišti. Článek baterie o velikosti 5 000 mAh se nejspíš dočká technologie urychlující nabití.

Nubia Air 1 554x448x

Nubia Air | Zdroj: GSMArena

Firma Apple by u iPhonu 17 Air měla tloušťku stáhnout až k 5,5 mm, čemuž ani zdaleka nemůže konkurovat Nubia Air s 6,7 mm z profilu. Sestava zadních fotoaparátů nabídne tři objektivy (50 + 2 + 0,08 MPx). Uvnitř bude předinstalovaný operační systém Android 15. Dále výbava dostane technologii NFC nebo čtečku otisků prstů pod čelním panelem.

Po představení bychom se mohli dočkat alespoň dvou barevných variant (antracitové, zlaté). Bližší podrobnosti zřejmě dorazí už v nejbližších dnech.

Nubia Air 3 1024x1365x

Nubia Air | Zdroj: GSMArena

Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Nejdivnější mobil roku? Nebo absolutně nejzajímavější?

💡ANKETA: Koupili byste si repasovaný mobil, pokud by byl levnější než nový?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat