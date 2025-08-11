Chystaná Nubia Air má konkurovat iPhonu 17 Air

Nubia Air | Zdroj: GSMArena
Značka Nubia se s dostatečným předstihem chystá na vydání nového iPhonu 17 Air, jemuž by měl přímo konkurovat vlastní zástupce nesoucí název Air. Na veřejnost sice uniklo již několik fotografií zařízení, ale odhalené specifikace z telefonu nedělají vážného rivala. Malá tloušťka, trochu slušný displej nebo průměrný hardware pravděpodobně nebude stačit.
Musí ještě zabrat
Nubia Air má vpředu získat 6,78palcový OLED displej s 1.5K rozlišením a kolem něj budou velmi tenké rámečky. Přehlédnout nelze ani 20MPx selfie kamerku. Vnitřní sestavu postaví na čipové sadě T8300 od Unisoc, 8GB operační paměti RAM či 256GB interním úložišti. Článek baterie o velikosti 5 000 mAh se nejspíš dočká technologie urychlující nabití.
Firma Apple by u iPhonu 17 Air měla tloušťku stáhnout až k 5,5 mm, čemuž ani zdaleka nemůže konkurovat Nubia Air s 6,7 mm z profilu. Sestava zadních fotoaparátů nabídne tři objektivy (50 + 2 + 0,08 MPx). Uvnitř bude předinstalovaný operační systém Android 15. Dále výbava dostane technologii NFC nebo čtečku otisků prstů pod čelním panelem.
Po představení bychom se mohli dočkat alespoň dvou barevných variant (antracitové, zlaté). Bližší podrobnosti zřejmě dorazí už v nejbližších dnech.
Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře