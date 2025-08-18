Státní aplikace EZKarta dostává novou sekci Moje zdraví

Zdroj: Dotekomanie.cz
Aplikace EZKarta má svůj počátek v době pandemie, ale vývoj se posunul a z aplikace se stává praktičtější nástroj a služba. Ministerstvo zdravotnictví se stará o aplikaci a nyní přidává celkem praktickou sekci Moje zdraví.
Moje zdraví
Jak asi tušíte, tato sekce je zaměřena na prevenci. Konkrétně obsahuje dvě podsekce, které se jmenují Screeningová vyšetření a Preventivní prohlídky.
„EZKarta je nyní branou k digitálním službám ve zdravotnictví. Nové funkce propojují přesná zdravotnická data s uživatelsky přívětivým prostředím. Chceme, aby se prevence stala běžnou součástí života a lidé se k ní vraceli stejně samozřejmě jako k jiným běžným činnostem,“ zdůraznil Petr Foltýn, ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví.
Zde ale nejde jen o přehled toho, co jste již absolvovali. Co se týče screeningových vyšetření, tak se samozřejmě nabídne historie, ale také se zde budou zobrazovat ta vyšetření, na které máte nárok. V sekci preventivních prohlídek následně vidíte historii. Jak můžete vidět na posledním snímku obrazovky, tak se nabízí i možnost upozorňování a zpráv.
„Zobrazovaná data o prohlídkách a screeningových vyšetřeních vychází z Národního registru hrazených zdravotních služeb, tedy z vykázané péče poskytovateli zdravotních služeb zdravotním pojišťovnám. Aktuálně zahrnují období 2010–2024 a aktualizují se každých šest měsíců,”
V následujících měsících ještě dojde k aktualizaci o notifikace, které budou personalizované a budou obsahovat informace o prohlídkách a vyšetřeních, na které má uživatel právo. Současně zde bude informace o daném vyšetření a k čemu slouží. V dlouhodobějším horizontu se také plánují funkce jako rezervační nástroj, mapa zdravotnických zařízení a další funkce pro jednodušší přístup ke zdravotní péči.
