Státní aplikace EZKarta dostává novou sekci Moje zdraví

Státní aplikace EZKarta dostává novou sekci Moje zdraví
2025-08-18T13:42:14+02:00
• 18. 8. 2025#Android #iOS

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aplikace EZKarta má svůj počátek v době pandemie, ale vývoj se posunul a z aplikace se stává praktičtější nástroj a služba. Ministerstvo zdravotnictví se stará o aplikaci a nyní přidává celkem praktickou sekci Moje zdraví.

Moje zdraví

Jak asi tušíte, tato sekce je zaměřena na prevenci. Konkrétně obsahuje dvě podsekce, které se jmenují Screeningová vyšetření a Preventivní prohlídky.

„EZKarta je nyní branou k digitálním službám ve zdravotnictví. Nové funkce propojují přesná zdravotnická data s uživatelsky přívětivým prostředím. Chceme, aby se prevence stala běžnou součástí života a lidé se k ní vraceli stejně samozřejmě jako k jiným běžným činnostem,“ zdůraznil Petr Foltýn, ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví.

Zde ale nejde jen o přehled toho, co jste již absolvovali. Co se týče screeningových vyšetření, tak se samozřejmě nabídne historie, ale také se zde budou zobrazovat ta vyšetření, na které máte nárok. V sekci preventivních prohlídek následně vidíte historii. Jak můžete vidět na posledním snímku obrazovky, tak se nabízí i možnost upozorňování a zpráv.

Screenshot 20250818 082231 960x2142x Screenshot 20250818 082238 960x2142x Screenshot 20250818 082315 960x2142x

Zdroj: Dotekomanie.cz

„Zobrazovaná data o prohlídkách a screeningových vyšetřeních vychází z Národního registru hrazených zdravotních služeb, tedy z vykázané péče poskytovateli zdravotních služeb zdravotním pojišťovnám. Aktuálně zahrnují období 2010–2024 a aktualizují se každých šest měsíců,”

V následujících měsících ještě dojde k aktualizaci o notifikace, které budou personalizované a budou obsahovat informace o prohlídkách a vyšetřeních, na které má uživatel právo. Současně zde bude informace o daném vyšetření a k čemu slouží. V dlouhodobějším horizontu se také plánují funkce jako rezervační nástroj, mapa zdravotnických zařízení a další funkce pro jednodušší přístup ke zdravotní péči.

‎EZKarta
‎EZKarta
Stáhnout QR-Code
‎EZKarta
Developer: Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Price: Free
EZKarta
EZKarta
Stáhnout QR-Code
EZKarta
Developer: Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Price: Free

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

EU testuje aplikace na ověření věku a Samsung mění strategii

💡ANKETA: Jak platíte za svůj mobilní tarif nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium
Vodafone
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat