Novinky právě dorazily na sklad! Google Pixel 10 i Pixel 10 Pro koupíte teď nejlevněji

Novinky od Googlu jsou konečně tady! V Mobil Pohotovosti se právě naskladnila očekávaná řada Pixel 10 od Googlu. Na skladě přistálo rovnou několik variant a co víc, právě tady je seženete za jednu z nejlepších cen na trhu. Čeká na vás totiž obří výkupní bonus až 6 250 Kč. Novinka vás tak vyjde na výrazně menší částku, a pokud byste přece jen telefon chtěli, ale rádi máte vždy to nejnovější, můžete využít služby Cashtec Upgrade, díky které nový Pixel 10 Pro vyjde na pouhých 599 Kč měsíčně.
Google Pixel 10 právě teď skladem
Skladem najdete rovnou všechny varianty modelů Pixel 10 a Pixel 10 Pro. Ty na vás čekají v nových kabátcích díky vyladěným barvám, ale posun zaznamenáte i uvnitř telefonu. Posledním modelem celé řady je Google Pixel 10 Pro XL, který si stále můžete předobjednat.
Úplně nejlépe pořídíte v Mobil Pohotovosti, pokud se rozhodnete prodat svůj starý telefon. Díky tomu můžete získat výkupní bonus až 6 250 Kč, a tak pořídit Pixel 10 Pro už za pouhých 21 740 Kč.
Ceny nových Pixelů po odečtení výkupního bonusu:
- Google Pixel 10 od 17 990 Kč (běžně 22 990 Kč)
- Google Pixel 10 Pro od 21 740 Kč (běžně 27 990 Kč)
- Google Pixel 10 Pro XL od 26 840 Kč (běžně 33 090 Kč)
Užívejte si novinku už od 529 Kč měsíčně
Nadšenci do nových technologií zaručeně ocení možnost pronájmu, díky kterému vyzkouší aktuální hity a za dva roky se posunou opět na to nejnovější. Přesně to umožňuje služba Cashtec Upgrade. Pixel 10 Pro si můžete pořídit už za 599 měsíčně, a navíc je to úplně první telefon, který si můžete pronajmout a získat k němu navíc ještě bonus 6 250 Kč.
To znamená, že pokud si telefon pronajmete a poté u Mobil Pohotovosti prodáte svůj starý smartphone, zaplatí vám bonus skoro celý rok pronájmu.
