Novinka Poco M7 4G přichází se 7000mAh baterií

Zdroj: Redmi
Značka Poco uvádí poměrně dost mobilů s atraktivním poměrem ceny a výbavy. Do této jsme jsme se dočkali modelů Poco M7 Plus 5G, Poco M7 5G a Poco M7 Pro 5G. Nyní jsme se dočkali doplnění řady o model Poco M7 4G.
Poco M7 4G
V dnešní době už ani nevznikají nové procesory bez podpory 5G, jde spíše o raritu, ale i tak stále vznikají mobily s podporou jen 4G. Příkladem je Poco M7 4G a je tak trochu zbytečným kouskem v řadě. Nenechte se ale zmást, nevychází z Poco M7 5G, blíže má k Poco M7 Plus 5G.
Poco M7 4G se může pochlubit baterií o kapacitě 7000 mAh s podporou 33W nabíjením. Nechybí stereo reproduktory a dokonce je zde i certifikace IP64, takže vydrží setkání s vodou, jen tedy není vhodné ho ponořit do kapaliny.
Cena základní verze vychází po přepočtu na tři tisíce korun, ale větší znalci modelových řad od Xiaomi mohou namítat, že se jedná vlastně o Redmi 15. Na českém trhu se i tak může objevit Poco M7 4G, minimálně u některých prodejců.
Specifikace Poco M7 4G
- displej: 6,9 palců, 2340 x 1080 pixelů (Full HD+), 144Hz, až 850 nitů
- procesor: Snapdragon 685 4G
- 6/8 GB LPDDR4X RAM
- úložiště: 128/256 GB UFS 2.2 + microSD
- Android 15 + Xiaomi HyperOS
- Dual SIM (nano + nano + microSD)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- ? MPx
- přední – 8 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů na straně
- stereo
- IP64
- LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS | Glonass | Galileo | Beidou, NFC, USB Type-C Port
- rozměry: 169,48 x 80,45 x 8,4 mm; 214 gramů
- baterie: 7000 mAh + 33W
Zdroj: gizmochina.com
