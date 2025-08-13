Poco M7 Plus 5G je novinka se 7000mAh baterií

13. 8. 2025

Zdroj: Poco

V březnu jsme se dočkali uvedení mobilu Poco M7 5G a dnes zde máme jeho vylepšenou verzi, která dostala označení Poco M7 Plus 5G. Kromě toho má mobil i nový vzhled a uspořádání.

Pořádná dávka energie

Jednoduché přidání slova plus do názvu neznamená jen vylepšení specifikací. V podstatě se jedná o odlišný mobil, i podle vzhledu. Poco M7 Plus 5G dostal Full HD+ displej, i tak se stále jedná o LCD panel. Nabízí se i rychlejší procesor střední třídy, ale to nejpodstatnější se odehrálo kolem baterie. Ta má totiž kapacitu 7000 mAh a podporuje 33W nabíjení.

POCO M7 Plus 5G 1024x807 1024x807x

Zdroj: Poco

Výrobce také zvýšil odolnost a Poco M7 Plus 5G má certifikaci IP64. Odolá tak lépe prachu a vůči vodě, ale na ponoření to není. Fotografická výbava zůstává stejná, tedy je zde i blíže nespecifikovaný senzor navíc. Hlavní má 50 MPx. Čtečka otisků je stále na straně a nechybí infra port. Není zde ale konektor pro sluchátka.

Poco M7 Plus 5G má nastavenou cenu u základního modelu v přepočtu přibližně na 3 350 Kč, což je výborná cena na takto vybavený mobil. Otázka je, jestli se dostane na náš trh a se stejnými specifikacemi a cenou.

Specifikace Poco M7 Plus 5G

  • displej: 6,9 palců, 2340 x 1080 pixelů (Full HD+), 144Hz, LCD, až 550 nitů
  • procesor: Snapdragon 6s Gen 3
  • 6/8 GB LPDDR4X RAM
  • úložiště: 128 GB UFS 2.2 + microSD
  • Android 15 + Xiaomi HyperOS
  • Dual SIM (nano + nano + microSD)
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • ? MPx
    • přední – 8 MPx
  • čtečka otisků prstů na straně
  • IP64
  • 5G (SA: n1/n3/n5/n8/n28/n40/n78, NSA: n1/n3/n40/n78/n8), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C Port
  • rozměry: 168,48 × 80,45 × 8,4 mm; 217 gramů
  • baterie: 7000 mAh + 33W

Zdroj: fonearena.com

