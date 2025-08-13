Poco M7 Plus 5G je novinka se 7000mAh baterií

Zdroj: Poco
V březnu jsme se dočkali uvedení mobilu Poco M7 5G a dnes zde máme jeho vylepšenou verzi, která dostala označení Poco M7 Plus 5G. Kromě toho má mobil i nový vzhled a uspořádání.
Pořádná dávka energie
Jednoduché přidání slova plus do názvu neznamená jen vylepšení specifikací. V podstatě se jedná o odlišný mobil, i podle vzhledu. Poco M7 Plus 5G dostal Full HD+ displej, i tak se stále jedná o LCD panel. Nabízí se i rychlejší procesor střední třídy, ale to nejpodstatnější se odehrálo kolem baterie. Ta má totiž kapacitu 7000 mAh a podporuje 33W nabíjení.
Výrobce také zvýšil odolnost a Poco M7 Plus 5G má certifikaci IP64. Odolá tak lépe prachu a vůči vodě, ale na ponoření to není. Fotografická výbava zůstává stejná, tedy je zde i blíže nespecifikovaný senzor navíc. Hlavní má 50 MPx. Čtečka otisků je stále na straně a nechybí infra port. Není zde ale konektor pro sluchátka.
Poco M7 Plus 5G má nastavenou cenu u základního modelu v přepočtu přibližně na 3 350 Kč, což je výborná cena na takto vybavený mobil. Otázka je, jestli se dostane na náš trh a se stejnými specifikacemi a cenou.
Specifikace Poco M7 Plus 5G
- displej: 6,9 palců, 2340 x 1080 pixelů (Full HD+), 144Hz, LCD, až 550 nitů
- procesor: Snapdragon 6s Gen 3
- 6/8 GB LPDDR4X RAM
- úložiště: 128 GB UFS 2.2 + microSD
- Android 15 + Xiaomi HyperOS
- Dual SIM (nano + nano + microSD)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- ? MPx
- přední – 8 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů na straně
- IP64
- 5G (SA: n1/n3/n5/n8/n28/n40/n78, NSA: n1/n3/n40/n78/n8), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C Port
- rozměry: 168,48 × 80,45 × 8,4 mm; 217 gramů
- baterie: 7000 mAh + 33W
Zdroj: fonearena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře