Bitva o Google Chrome: Search.com nabízí 35 miliard dolarů a slibuje revoluci v prohlížení webu

Zdroj: Dotekomanie
Zájem o nejpoužívanější webový prohlížeč se rychle stupňuje. Po nabídce společnosti Perplexity přichází nový hráč – vyhledávač Search.com, který chce Google Chrome získat za 35 miliard dolarů. Pokud uspěje, slibuje změnu v tom jak doposavad prohlížeče fungovaly, především díky zapojení umělé inteligence a transparentnímu modelu odměn.
Kdo nakonec získá nejoblíbenější prohlížeč Chrome?
Search.com, vyhledávač poháněný AI, potvrdil, že jeho nabídka je kryta finanční skupinou JP Morgan. Tím se zásadně odlišuje od Perplexity, která sice nabídla 34,5 miliardy dolarů, ale nezveřejnila své investory, ačkoliv její vlastní tržní hodnota je méně než poloviční oproti samotné nabídce.
Podle Search.com používá Google Chrome více než 65 % světové populace. To znamená, že prohlížeč má přímý vliv na to, jak více než 3 miliardy lidí denně přistupují k informacím. Společnost proto tvrdí, že zapojení umělé inteligence do Chrome musí být férové a rovné pro všechny.
Pokud bude nabídka úspěšná, plánuje Search.com zavést zcela nový model. Uživatelé budou finančně odměňováni za používání prohlížeče. Zároveň chce firma ukončit „reklamní smog“, který dnes dominuje webovému prostředí, a nabídnout férový model sdílení příjmů pro vydavatele obsahu. To je zvlášť významné v době, kdy Google i jiné firmy čelí kritice za využívání obsahu bez odpovídající kompenzace, především v souvislosti s nástupem AI nástrojů jako je Google AI Mode nebo právě Perplexity.
Společnost Google se zatím k nabídkám veřejně nevyjádřila. Situace je však komplikovaná: americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) loni rozhodlo, že Chrome zneužívá své dominantní postavení a porušuje antimonopolní zákony. Navrhlo dokonce vynucený prodej prohlížeče, který by mohl otevřít dveře právě zájemcům jako Search.com nebo Perplexity. Rozhodnutí federálního soudce Amita Mehty se očekává v následujících měsících. I když je málo pravděpodobné, že soud přímo nařídí odprodej Chrome, samotná hrozba možného rozdělení společnosti vyvolává zájem velkých hráčů.
Search.com není jediný, kdo má o Chrome zájem. Již dříve projevily zájem firmy jako Yahoo, OpenAI nebo investiční společnost Apollo Global Management. Všichni si uvědomují, že vlastnit prohlížeč s největším podílem na trhu představuje strategickou výhodu a potenciál menit budoucnost internetu.
Zdroj: androidcentral.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Novinka Poco M7 4G přichází se 7000mAh baterií
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře