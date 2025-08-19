Honor X7c znovu a trochu jinak

Zdroj: Honor
Některé společnosti mají vskutku širokou nabídku mobilů a sem tam se dočkáme i situace, kdy se znovu na scéně objeví ten samý název, jen patří lepšímu mobilu. V takových případech dochází ke znovupoužití pojmenování až po několika letech, ale jak ukazuje Honor, klidně použije to samé značení i po několika měsících. Už jsme zde měli totiž Honor X7c a dokonce Honor X7c 4G, ale dnešní novinka Honor X7c má odlišné specifikace.
Recyklace názvu
Starší verze byla základní, ale dnešní Honor X7c už má Full HD+ rozlišení displeje. Procesor se nezměnil, tedy je zde Snapdragon 4 Gen 2. Jen tedy baterie doznala snížení kapacity na 5200 mAh. To je stále dobrá hodnota, ale původní 6000mAh by byla lepší.
Došlo i na snížení rozlišení hlavního zadního foťáku a také toho předního. Mobil si ale zachovává například odolnost vůči vodě a prachu, o čemž svědčí certifikace IP64. Stereo reproduktory nebyly odebrány. Očekávali bychom ale, že Honor X7c dostane moderní operační systém. Z nějakého důvodu Honor použil dnes již neaktuální Android 14, přičemž je již k dispozici stabilní verze Androidu 16.
Honor X7c má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 3 600 Kč. Za takovou sumu by se měl objevit i na evropském trhu, jen tedy nevíme, jestli si zachová označení.
Specifikace Honor X7c 5G
- displej: 6,8 palců, LCD, 2412 x 1080 pixelů, 120 Hz, až 850 nitů
- procesor: Snapdragon 4 Gen 2
- RAM: 8 GB
- úložiště: 256 GB
- Android 14 + MagicOS 8
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 2 MPx, hloubka ostrosti
- přední – 5 MPx
- 3.5mm jack
- stereo
- IP64
- čtečka otisků prstů na boku
- 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, NFC
- rozměry: 166,9 × 76,8 × 8,24 mm; 193 gramů
- baterie: 5200 mAh + 35W
Zdroj: fonearena.com
