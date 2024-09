OnePlus Nord Buds 3: Nová levná sluchátka s ANC

Zdroj: OnePlus

V červenci byla představena bezdrátová sluchátka OnePlus Nord Buds 3 Pro a nyní zde máme pokračování v podobě základního modelu OnePlus Nord Buds 3.

OnePlus Nord Buds 3

Na první pohled mají nová sluchátka stejný design, ale několik odlišností se zde dá najít. Každé sluchátko je oproti lepší verzi lehčí o 0,2 gramu, ale samotná krabička je těžší o 8 gramů. Základní měniče mají stále 12,4 mm a nechybí aktivní potlačení hluku (ANC). Sluchátka i krabička mají stejné kapacity baterií jako u OnePlus Nord Buds 3 Pro, ale samotná výdrž je menší. S aktivním ANC zvládnou přehrávat hudbu 8 hodin, s krabičkou pak 20 hodin. Bez ANC se doba prodlouží na 12 hodin, respektive na 43 hodin.

Hlavní rozdíl je zde právě u ANC, jelikož sluchátka zvládají hluk do 32 dB, zatímco Pro model až do 49 dB. Co se týče výbavy, stále zde najdete podporu pro Bluetooth 5.4 nebo kodeky AAC a SBC. Sluchátka mají certifikaci IP55, takže by jim neměl uškodit například déšť.

Mezi bonusové funkce jde zařadit duální připojení, speciální herní režim s nízkou latencí nebo vylepšené bassy. Samozřejmě společnost přidala AI funkce pro vylepšení zvuku, zejména při telefonování. Některé vymoženosti, jako například 3D efekt, jsou dostupné jen v případě spárování s mobily od OnePlus.

OnePlus Nord Buds 3 mají nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 620 Kč, což je vskutku lákavá suma. Zatím si ale musíme počkat na informace kolem dostupnosti u nás.

