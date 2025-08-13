iQOO Z10 Lite vychází ve 4G variantě

iQOO Z10 Lite vychází ve 4G variantě
2025-08-13T18:00:26+02:00
• 13. 8. 2025#Android #Smartphony

iQOO Z10 Lite 4G | Zdroj: iQOO

Červnový model Z10 Lite 5G od čínské firmy iQOO prošel celkem překvapivou proměnou, která byla podtržena nejen omezením u síťového připojení. Jak už vychází ze samotného názvu, tak oficiální představení má za sebou mobilní novinka s názvem Z10 Lite 4G. Zařízení dostalo především jinou vizuální stránku a upravený seznam specifikací.

Všechno jinak

Do čela telefonu se postavil 6,67palcový AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Vnitřní stránka patří čipové sadě Snapdragon 685 z dílny Qualcommu a 8GB operační paměti RAM. Uživatelská data pobere 128/256GB úložiště, které ovšem bohužel nepodporuje paměťové microSD karty.

iqoo z10 lite 4g 3jpg 1500x2000x

iQOO Z10 Lite 4G | Zdroj: iQOO

Zadní část zabírají dva objektivy fotoaparátu (50 + 2 MPx) a bateriový článek s kapacitou 6 000 mAh. Navíc nechybí ani technologie rychlého 44W nabíjení. Uvnitř běží operační systém Android 15 v rámci platformy Funtouch OS 15.

K dispozici je také přední 8MPx selfie kamerka v proděravěném otvoru, snímač otisků prstů přímo pod displejem, stereo reproduktory nebo dvě certifikace odolnosti (IP68, IP69). Vážní zájemci mají na výběr jen dvě barevné možnosti (bílou, zelenou). Avšak prodejní cenu a přesnou dostupnost budeme znát až v pozdější době.

iqoo z10 lite 4g 2 5120x1536x

iQOO Z10 Lite 4G | Zdroj: iQOO

Zdroje: iqoo.com, gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Nejdivnější mobil roku? Nebo absolutně nejzajímavější? Nothing Phone (3) recenze

💡ANKETA: Koupili byste si repasovaný mobil, pokud by byl levnější než nový?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat