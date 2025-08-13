iQOO Z10 Lite vychází ve 4G variantě

iQOO Z10 Lite 4G | Zdroj: iQOO
Červnový model Z10 Lite 5G od čínské firmy iQOO prošel celkem překvapivou proměnou, která byla podtržena nejen omezením u síťového připojení. Jak už vychází ze samotného názvu, tak oficiální představení má za sebou mobilní novinka s názvem Z10 Lite 4G. Zařízení dostalo především jinou vizuální stránku a upravený seznam specifikací.
Všechno jinak
Do čela telefonu se postavil 6,67palcový AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Vnitřní stránka patří čipové sadě Snapdragon 685 z dílny Qualcommu a 8GB operační paměti RAM. Uživatelská data pobere 128/256GB úložiště, které ovšem bohužel nepodporuje paměťové microSD karty.
Zadní část zabírají dva objektivy fotoaparátu (50 + 2 MPx) a bateriový článek s kapacitou 6 000 mAh. Navíc nechybí ani technologie rychlého 44W nabíjení. Uvnitř běží operační systém Android 15 v rámci platformy Funtouch OS 15.
K dispozici je také přední 8MPx selfie kamerka v proděravěném otvoru, snímač otisků prstů přímo pod displejem, stereo reproduktory nebo dvě certifikace odolnosti (IP68, IP69). Vážní zájemci mají na výběr jen dvě barevné možnosti (bílou, zelenou). Avšak prodejní cenu a přesnou dostupnost budeme znát až v pozdější době.
