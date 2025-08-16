Infinix HOT 60i 5G láká na cenu a odolnost

Zdroj: Tecno
Nedávno jsme zde měli novinku Infinix Hot 60i, která se chlubím 7,7mm tělem. Nyní přichází Infinix HOT 60i 5G, ale nejde jen o podporu sítí páté generace.
Dobrý základ?
Hned na první pohled může Infinix HOT 60i 5G připomínat nedávno představený model Tecno Spark Go 5G, ale není to nějak neobvyklé, když oba výrobci spadají pod jednu společnost. Infinix HOT 60i 5G je vskutku základní model, o čemž svědčí HD+ displej nebo použití úložiště eMMC 5.1, což je již hodně stará technologie.
Zadní strana trochu klame, jelikož je zde jen jeden foťák a ne několik, jak byste mohli soudit podle vzhledu. Mobil má ale některé specifikace na slušné úrovni. Například baterie má kapacitu 6000 mAh, což je nadstandardní hodnota. Navíc Infinix HOT 60i 5G splňuje certifikaci IP64, takže odolá například v dešti.
Infinix HOT 60i 5G má nastavenou cenu u základní verze v přepočtu přibližně na 2 200 Kč. Za takovou sumu by se mohl objevit i na evropském trhu.
Specifikace Infinix HOT 60i 5G
- displej: 6,75 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+), LCD, 120Hz, až 670 nitů
- procesor: Dimensity 6400
- 4GB LPDDR4X RAM
- úložiště: 128 GB eMMC 5.1 + microSD
- Dual SIM (nano + nano + microSD)
- Android 15 + HiOS 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- přední – 5 MPx
- čtečka otisků prstů na boku
- 3.5mm audio jack, DTS
- IP64
- 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C
- rozměry: 167,64 × 76,8 × 8,14 mm; 199 gramů
- baterie: 6000 mAh + 18W
Zdroj: fonearena.com
Gemini přináší dočasné chaty a pokročilé možnosti personalizace
