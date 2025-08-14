Tecno Spark Go 5G je levná novinka s odolností a slušnou baterií

Zdroj: Tecno
Tecno začíná být zavedenou značkou i na českém trhu, ale stále se soustřeďuje hlavně na levnější mobily. Důkazem toho je i dnešní novinka Tecno Spark Go 5G.
Co ten design?
Hned na začátek uvedeme cenu, která v přepočtu vychází na 2 400 Kč. Je dost nízká, takže byste očekávali například HD displej. To je sice pravda, ale některé specifikace jsou skutečně dobré na danou cenu. Například se nabízí baterie o kapacitě 6000 mAh a je zde dokonce certifikace IP64, takže déšť neuškodí mobilu. Bonusem navíc je i podpora pro sítě páté generace.
Fotografická výbava je sice základní a na zadní straně je jen jeden snímač, ale to je vlastně dobře a nejsou zde zbytečné senzory s velmi nízkým rozlišením. I přes nízké rozlišení displeje, nabízí se 120Hz obnovovací frekvence.
Co se týče designu, tak zadní strana klame, jak je vidět. Na druhou stranu je vidět, že Tecno se nechalo inspirovat Pixely, ale spíše cílí na budoucí uvedení nových iPhonů, které mají mít právě takový design. Co se týče dostupnosti na našem trhu, zatím čekáme na potvrzení od českého zastoupení.
Specifikace Tecno Spark Go 5G
- displej: 6,74 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+), LCD, 120Hz, až 670 nitů
- procesor: Dimensity 6400
- 4GB LPDDR4X RAM
- úložiště: 128 GB + microSD
- Dual SIM (nano + nano + microSD)
- Android 15 + HiOS 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- přední – 5 MPx
- čtečka otisků prstů na boku
- 3.5mm audio jack, DTS
- IP64
- 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C
- rozměry: 167,74 × 77,7 × 7,99 mm; 194 gramů
- baterie: 6000 mAh + 18W
Zdroj: fonearena.com
