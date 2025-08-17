Android zřejmě dostane rozšíření zálohování do cloudu

2025-08-16T12:43:24+02:00
• 17. 8. 2025#Android

Zdroj: Google

Android ještě před lety trpěl na nedostatečné zálohování, ale doba se změnila a bylo provedeno mnoho modifikací. Nyní se nabízí zálohování do cloudu a netýká se jen nastavení mobilu. I tak Google plánuje jedno rozšíření.

I stažené

V nastavení Androidu najdete možnost zálohování, v rámci kterého se nabízí možnosti jako Aplikace, Fotky a videa, Zprávy SMS a MMS, Historie volání, Nastavení zařízení a Údaje účtu Googlu, kde jsou kontakty, kalendáře atd.

Beta verze Google Play (25.32.31) služeb obsahuje nové části kódu, které se podařilo aktivovat, díky čemuž se můžeme podívat na novinku. Konkrétně by mělo dojít k rozšíření zálohování o složku Stažené. Jinak řečeno, cokoliv, co si stáhnete do mobilu, do této konkrétní složky, bude zálohování do cloudu. Navíc k těmto souborům budete mít přístup třeba z webové verze Google Disku.

android backup downloads 1 486w 1080hjpg 486x1080x android backup downloads 2 486w 1080hjpg 486x1080x

Zdroj: androidauthority

Vzhledem k tomu, že se jedná o modifikaci Google Play služeb, tak nebude potřeba nové verze systému Android. Novinka by měla být dostupná pro většinu uživatelů Androidů.

Zdroj: androidauthority.com

