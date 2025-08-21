Huawei MatePad 11.5 přichází do Česka [aktualizováno]

Huawei MatePad 11.5 (2025) | Zdroj: Huawei
Aktualizováno 21. 8.
Sice jsme se před týdnem dočkali nových tabletů od Huawei, ale dnes přichází na český červencová novinka. Huawei MatePad 11.5 má nastavenou cenu 10 990 Kč, přičemž se jedná o verzi s 8 GB RAM a 256GB úložištěm. K dispozici je černá a bílá verze. Huawei uvádí, že je tablet dostupný v oficiálním obchodě, kde se navíc nabízí 10% sleva a také dostane zákazník k tabletu stylus. Na Alze se ale nabízí o něco nabídka. Zde najdete také slevu, takže tablet vyjde na 9 899 Kč, ale navíc k němu dostane také stylus a ještě nabíječku.
Původní článek 12. 7.
Společnost Huawei oficiálně představuje tablet MatePad 11.5 (2025) a ten rovnou nahrazuje zástupce z listopadu loňského roku. Zájemci se mohou především těšit na kvalitnější displej, prodlouženou výdrž nebo aktuální verzi systému v samotném základu. Výrobce si pro náročnější uživatele opět připravil druhou verzi s názvem PaperMatte, která přináší vylepšený čelní panel.
Zajímavé novinky
Vpředu tabletu je připraven 11,5palcový IPS LCD displej s rozlišením 2 450 x 1 600 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Do hardwarové stránky se dostal čipset Kirin 8020 z vlastní dílny a 8GB operační paměť RAM. Na výběr ještě dávají dvě velikosti interního úložiště (128/256 GB). Daleko lepší odvod nadbytečného tepla zajišťuje o 67 % větší grafitová vrstva.
Dále za sníženou hmotností stojí mimo jiné i obdivuhodná tloušťka 6,1 mm, přičemž odolnost konstrukce vzrostla o 30 %. Celkovou výdrž udává 10 100mAh bateriový článek s podporou technologie rychlého 40W nabíjení. Od prvního spuštění běží pod platformou HarmonyOS 4.3, která obsahuje hromadu užitečných funkcí. Široké možnosti používání také přináší podpora stylusu M-Pencil ve 3. generaci.
Výpis výbavy uzavírá 13MPx fotoaparát, přední 8MPx kamerka, dvojice mikrofonů, čtveřice reproduktorů s funkcí Histen 9.0 či dvě barevná provedení (fialová, šedá). Druhá varianta PaperMatte díky nanotechnologii významně snižuje odrazy světel a nový polarizační filtr by dokonce měl umožnit používání ve slunečních brýlích.
Prodej v Evropě má odstartovat koncem tohoto měsíce za cenu od 290 euro (tj. cca 7 155 Kč). Cenovka za PaperMatte Edition se bude pohybovat okolo 430 euro (tj. cca 10 609 Kč).
Zdroje: consumer.huawei.com, gsmarena.com
