Instagram nově propojuje hudební službu Spotify se Stories a Poznámkami

Instagram a Spotify se rozhodly ještě více propojit své platformy. Výsledkem jsou dvě nové funkce, které umožňují jednodušší sdílení hudby přímo do Příběhů – Stories a Poznámek. Pro téměř 700 milionů uživatelů Spotify tak začíná hudební sdílení nabírat nový rozměr.
Instagram a Spotify rozšiřují vzájemnou integraci
Až dosud bylo možné sdílet skladby ze Spotify do Instagram Stories pouze jako statické odkazy. Nově však při sdílení skladby na Instagram přibude krátká hudební ukázka. Sledující si tak mohou přehrát část písně přímo ve vašem příběhu a jedním klepnutím na hudební nálepku přejít rovnou do Spotify, kde si mohou skladbu přidat mezi oblíbené nebo si ji pustit celou. Tato novinka tak tvoří z Příbehů interaktivní hudební kanál a zároveň podporuje objevování nové hudby napříč sociální sítí.
Další novinka se týká funkce Poznámek – krátkých zpráv, které se zobrazují vašim přátelům v inboxu. Nově můžete v poznámce sdílet, co právě posloucháte na Spotify. Stačí při vytváření poznámky klepnout na ikonu noty, zvolit možnost „Sdílet ze Spotify“ a aplikace automaticky načte aktuálně přehrávanou skladbu.
Pokud zrovna nic neposloucháte, Instagram poznámku aktualizuje do 30 minut, jakmile přehrávání začne. Sdílenou skladbu si pak mohou přátelé přidat rovnou do svých oblíbených skladeb jedním klepnutím na vaši poznámku.
Integrace funguje i obráceně. Přímo v aplikaci Spotify přibylo nové tlačítko pro sdílení hudby do Instagram Poznámek. Vedle běžných možností pro sdílení (např. Příběhy nebo přímá zpráva) se nově zobrazuje ikona poznámky. To umožňuje okamžité a rychlé sdílení právě přehrávané skladby bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi.
Obě nové možnosti sdílení jsou již nyní k dispozici globálně, a to jak pro uživatele iOS, tak Androidu. Uživatelé tak mají k dispozici intuitivnější a zábavnější způsob, jak sdílet svou aktuální hudební náladu ať už veřejně přes Příběhy, nebo s větším soukromím přes Poznámky.
