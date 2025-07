V prohlížeči Chrome jde konečně přesunout adresní řádek [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 16. 7.

Po mnoha letech jsme se dočkali a Google integruje do stabilní verze prohlížeče Chrome pro Android možnost přesunutí adresního řádku do spodní části obrazovky. Tedy k oznámení došlo minulý měsíc, ale až nyní se funkce začala šířit mezi všechny uživatele. Stačí podržet prstem na adresním řádku a pak zvolit umístění dole. Případně v nastavení aplikace je nová položka v horní části seznamu.

Původní článek 25. 6.

Dlouhou dobu si Google pohrával s možností přesunutí adresního řádku do spodní části displeje. Někdy došlo k odebrání funkce, jindy jsme se dočkali nějakého dalšího experimentu. Nikdy se ale funkce nenabídla ve stabilní verzi jako běžná funkce. Tedy až v roce 2023. Jen to mělo jeden podstatný háček. Novinka byla jen pro iOS verzi Chromu. Až nyní jsme se dočkali.

Chrome nabízí přesunutí adresního řádku do spodní části, ale jen na iOS [aktualizováno]

Tolik let?

Mnohdy se o novinkách v Chromu nedozvíme, někdy vyjde příspěvek na blogu tohoto webového prohlížeče, a jen výjimečně přijde zpráva skrze oficiální kanály samotného Googlu. Tentokrát ale informuje právě skrze svůj hlavní web a samotná zpráva obsahuje jen jednu informaci – je možné přesunout adresní řádek do spodní části displeje na Androidu.

Uživatel si tedy může vybrat, jestli ho chce mít nahoře nebo dole. Google jen dodává, že stačí podržet prstem na adresním řádku a nabídne se možnost s přesunutím. Víc konkrétní není, ale mělo by asi stačit podržet prst přímo na URL adrese.

Bohužel jsme si to nemohli vyzkoušet, jelikož v samotné zprávě se také uvádí, že novinka začíná být dostupná, ale její rozšíření mezi všechny uživatele může trvat i několik týdnů. Člověk by nevěřil, jak komplikované je přesunutí jednoho prvku v prohlížeči na opačnou stranu. Snad Google nevezme zpátečku a zase nepošle funkci na nějaký čas do beta testování.

Zdroj: androidauthority.com



