WhatsApp Beta pro Android přináší podporu pohyblivých fotografií

WhatsApp rozšiřuje své multimediální funkce na Androidu a v nejnovější beta verzi 2.25.22.29 přidává podporu pohyblivých fotografií, známých například z iPhonů jako Live Photos. Funkce umožní sdílet snímky zachycující krátký okamžik pohybu a zvuku, čímž konverzace získají dynamičtější a osobnější nádech.
WhatsApp brzy dostane pohyblivé fotografie
Mnoho Android smartphonů už dnes umožňuje pořizovat snímky s krátkým pohybem, ať už pod názvem Motion Photo, Top Shot nebo jiným výrobcem definovaným označením. Doposud však při sdílení přes WhatsApp ztrácely svou pohyblivou část a příjemci viděli pouze statický snímek. Nová aktualizace tento nedostatek odstraňuje a umožňuje posílat pohyblivé fotografie do individuálních chatů, skupin i kanálů.
Jakmile je funkce aktivní, aplikace na to uživatele upozorní. Ti si navíc mohou vybrat, zda chtějí zachovat pohyblivou verzi, nebo ji před odesláním převést na zcela statický obrázek. Tato možnost je praktická zejména pro ty, kdo chtějí šetřit mobilní data nebo potřebují rychlejší odesílání. V konverzaci se pohyblivé fotografie odliší malou ikonou v levém horním rohu náhledu. Příjemce tak okamžitě pozná, že obsahuje pohyb a případně i zvuk, a může se rozhodnout, zda si ji přehraje.
Funkce je aktuálně dostupná pouze pro beta uživatele WhatsAppu na Androidu a zatím není známo přesné datum, kdy dorazí k široké veřejnosti. Na základě dosavadní praxe ale lze očekávat, že plné nasazení přijde během několika týdnů.
Zdroj: ubergizmo.com
