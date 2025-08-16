WhatsApp Beta pro Android přináší podporu pohyblivých fotografií

WhatsApp Beta pro Android přináší podporu pohyblivých fotografií
2025-08-16T16:00:31+02:00
• 16. 8. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekamanie.cz

WhatsApp rozšiřuje své multimediální funkce na Androidu a v nejnovější beta verzi 2.25.22.29 přidává podporu pohyblivých fotografií, známých například z iPhonů jako Live Photos. Funkce umožní sdílet snímky zachycující krátký okamžik pohybu a zvuku, čímž konverzace získají dynamičtější a osobnější nádech.

WhatsApp brzy dostane pohyblivé fotografie

Mnoho Android smartphonů už dnes umožňuje pořizovat snímky s krátkým pohybem, ať už pod názvem Motion Photo, Top Shot nebo jiným výrobcem definovaným označením. Doposud však při sdílení přes WhatsApp ztrácely svou pohyblivou část a příjemci viděli pouze statický snímek. Nová aktualizace tento nedostatek odstraňuje a umožňuje posílat pohyblivé fotografie do individuálních chatů, skupin i kanálů.

Whatsapp android live photos 4200x2400x

Zdroj: WABetaInfo

Jakmile je funkce aktivní, aplikace na to uživatele upozorní. Ti si navíc mohou vybrat, zda chtějí zachovat pohyblivou verzi, nebo ji před odesláním převést na zcela statický obrázek. Tato možnost je praktická zejména pro ty, kdo chtějí šetřit mobilní data nebo potřebují rychlejší odesílání. V konverzaci se pohyblivé fotografie odliší malou ikonou v levém horním rohu náhledu. Příjemce tak okamžitě pozná, že obsahuje pohyb a případně i zvuk, a může se rozhodnout, zda si ji přehraje.

Funkce je aktuálně dostupná pouze pro beta uživatele WhatsAppu na Androidu a zatím není známo přesné datum, kdy dorazí k široké veřejnosti. Na základě dosavadní praxe ale lze očekávat, že plné nasazení přijde během několika týdnů.

Zdroj: ubergizmo.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

EU testuje aplikace na ověření věku a Samsung mění strategii

💡ANKETA: Koupili byste si repasovaný mobil, pokud by byl levnější než nový?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Reklama

Vodafone
Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat