To nej z uplynulého týdne #27 – Veo 3, akce operátorů, BYD a další

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

BYD uvedl na český trh nový hybrid SEAL 5 DM-i, byli jsme u toho

Společnost BYD (Build Your Dreams) uvádí na český trh nový sedan SEAL 5 DM-i. Ten zaujme svým hybridním pohonem za poměrně dostupnou cenu. My jsme byli na uvedení tohoto modelu a dostali jsme možnost si ho také projet. Pojďme si říct naše dojmy z první jízdy a co nový automobil přináší. [pokračování článku]

Google Pay nově nabízí platby na splátky přes službu Klarna, při nákupech online si platbu odložíte

Google Pay rozšiřuje své možnosti flexibilního placení. Nejnovější integrace přináší do služby populární platební službu Klarna, která uživatelům umožní využívat programy typu „Kup teď, zaplať později“ přímo při nákupech na podporovaných webech a v aplikacích pro Android. Spolupráce byla oficiálně oznámena prostřednictvím tiskové zprávy, a nová možnost se začíná postupně objevovat při platbách prostřednictvím Google Pay. [pokračování článku]

Nothing Phone (3) představen – nový design, nový Glyph a cena 21 599 Kč

Nothing Phone (2) byl uveden na trh v roce 2023 a museli jsme si v podstatě počkat dva roky na další generaci. Mezitím jsme zde měli několik mobilů, i v rámci subznačky CMF. Nothing Phone (3) jde o kousek výš, ale nejedná se o absolutní top model, ale nejedná se o nějak slabý mobil. [pokračování článku]

Google Beam a HP Dimension dělají revoluci ve videohovorech. Protějšek „transportují“ k vám a navíc ho i automaticky přeloží

Google navázal spolupráci s HP, aby přinesl inovativní řešení v oblasti videohovorů. Dříve projekt Starline, nyní Google Beam, přináší novou dimenzi do plochých videohovorů. Google Beam a HP Dimension vytváří pocit, že osoba, se kterou voláte, je přítomna s vámi v místnosti. [pokračování článku]

Google Veo 3 přichází do Česka, vygenerujete si videa i v češtině

Google nedávno představil Veo 3, svůj nejnovější model na generování videí, přičemž jsme si museli nějakou chvíli počkat, než bude dostupný i v Česku. Dnes se tak stalo a uživatelé si mohou tuto novinku vyzkoušet. [pokračování článku]

Podcast: Dva centimetry a zmrzlina, bude to stačit?

Další novinkový díl podcastu o mobilech je tady. Dnes si povíme o nové verzi NFC, která přináší nečekanou novinkou. Řekneme si také o letních akcích operátorů a o chystaných ohebných mobilech. [pokračování článku]

Přehled letních akcí u mobilních operátorů O2, T-Mobile a Vodafone

Mobilní operátoři mají již nějakou dobu ve zvyku představovat letní akce postupně, i s několikadenním rozestupem. Někdy ani nezmíní nějaké bonusové akce. Sice se tak do popředí dostanou nabídky více, ale na druhou stranu se v nich mohou zákazníci ztratit, případně jim něco unikne. Dnes se zkusíme podívat na všechny tři mobilní operátory a shrnou, co vlastně nabízí. [pokračování článku]

Uživatelé přijdou o některé funkce iOS 26 kvůli přísné regulaci ze strany EU

Apple oznámil, že některé nové funkce systému iOS 26 nebudou dostupné uživatelům v rámci EU kvůli požadavkům Zákona o digitálních trzích (DMA). Mezi tyto funkce patří například zrcadlení iPhonu na Macu nebo Živé aktivity – dynamické informace na zamykací obrazovce. Podle právního zástupce společnosti Apple, Kylea Andeera, některé funkce mohou být v EU zpožděny nebo vůbec neuvedeny. Spekuluje se dokonce o tom, že by AirDrop mohl být zcela zrušen pro evropský trh. [pokračování článku]

Samsung představil sluchátka Galaxy Buds Core, nabídnou ANC, Galaxy AI a HQ kodek

Jen několik týdnů před svou očekávanou červencovou akcí Unpacked překvapil Samsung nenápadným uvedením nových bezdrátových sluchátek. Galaxy Buds Core přinášejí do segmentu dostupných sluchátek výbavu, která běžně patří do vyšších cenových kategorií – včetně aktivního potlačení hluku, podpory vysoce kvalitního bezdrátového přenosu a integrace s Galaxy AI. [pokračování článku]

Infinix Hot 60i je levná novinka se 7,7mm tělem

Některé značky se hlavně soustřeďují na výrobu levnějších mobilů a právě Infinix jednou takovou je. I tak se vždy snaží nabídnout něco navíc, aby na trh nepřišel jen další levný mobil. Infinix Hot 60i je sice levný mobil, ale na svou cenu má co nabídnout. [pokračování článku]

Tecno uvádí Pova 7 a Pova 7 Pro, mají i výrazné LED svícení

Tecno je jeden z výrobců, který se soustřeďuje spíše na zajímavé a cenově dostupné smartphony. Důkazem jsou dnešní dvě novinky Tecno Pova 7 a Tecno Pova 7 Pro. Na zadní straně mají totiž výraznější LED pruh, který asi vychází z inspirace společností Nothing. [pokračování článku]

Google dostal pokutu 314 milionů dolarů za sběr dat z nečinných Android telefonů

Google čelí dalšímu vážnému soudnímu rozhodnutí týkajícímu se ochrany soukromí. Porota kalifornského soudu nařídila technologickému gigantu uhradit 314,6 milionu dolarů za neoprávněný sběr dat z nečinných Android zařízení. Tato data měla být využita zejména pro účely cílené reklamy, a to bez výslovného souhlasu uživatelů. [pokračování článku]

Tecno Spark 40 je levnější novinka, ale láká na FreeLink

Tecno se hodně soustřeďuje na cenově dostupnější mobily, i tak se u nich snaží nabídnout něco víc než jen nízkou cenu. Nový přírůstek Tecno Spark 40 má slabší specifikace, i tak není špatně vybavený. [pokračování článku]

