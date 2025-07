Nothing Phone (3) představen – nový design, nový Glyph a cena 21 599 Kč

Zdroj: Nothing

Nothing Phone (2) byl uveden na trh v roce 2023 a museli jsme si v podstatě počkat dva roky na další generaci. Mezitím jsme zde měli několik mobilů, i v rámci subznačky CMF. Nothing Phone (3) jde o kousek výš, ale nejedná se o absolutní top model, ale nejedná se o nějak slabý mobil.

Nothing Phone (3)

Že se nejedná o plnohodnotný top model, jde poznat podle procesoru. Zde nedošlo na použití toho nejvýkonnějšího čipu. I tak je zde novinka Snapdragon 8s Gen 4 z dubna tohoto roku. I tak si asi nikdo nebude jen tak stěžovat na nedostatek výkonu, byť tedy nebude lámat žebříčky benchmarků.

Výrobce se u Nothing Phone (3) snažil nabídnout nejen lepší specifikace, ale hlavně přichází se zcela novým designem a také náhradou za původní LED systém Glyph. Nově je zde totiž menší monochromaticky displej na zadní straně v kruhovém tvaru. Ten je tvořen maticí LED v designu rozhraní používaném společností v operačním systému. Tentokrát ale neslouží jen pro zobrazování informací, jako je třeba nabíjení, příchozí zpráva a podobně.

„Technologie se staly nudou, každý telefon vypadá stejně, působí stejně a dělá to samé,“ řekl Carl Pei, generální ředitel společnosti Nothing. „Proto jsme si dali na čas. Po dvou letech intenzivního vývoje je Phone (3) naší odpovědí: vlajková loď stvořená k tomu, aby se technologie opět stala osobní. Aby podnítil kreativitu, odrážel identitu a dal lidem větší kontrolu nad tím, jak se propojují a tvoří. V Nothing nenásledujeme trendy, ale vytváříme produkty se záměrem a společně s naší komunitou.“

Nově se nabízí i mini hry a také mini aplikace. K ovládání je zde speciální tlačítko v prostřední části u pravého okraje. Jedno stisknutí mění aplikaci nebo hru, delší podržení pak řeší spuštění, pokud se něco takového nabízí. Dokonce je zde i možnost hry flaška, případně se nabízí i vodováha.

Nothing Phone (3) disponuje stereo reproduktory a mnohé zřejmě potěší i bezdrátové nabíjení. Samotná cívka ale není nějak vyobrazena na zadní straně, která je průhledná. Co se týče foťáků, tak všechny mají 50MPx rozlišení. Na zadní straně má hlavní optickou stabilizaci obrazu. Periskopický má také tuto vychytávku a navíc má trojnásobný zoom.

Součástí je i tentokrát speciální tlačítko pro ovládání Essential, tedy takového chytrého pomocníka pro snímky obrazovek nebo pro nahrávky. Ty se následně převádějí i do textové podoby. V podstatě takový pokročilý záznamník. Nothing zmiňuje tyto novinky:

Essential Search – univerzální chytrý vyhledávací panel, ke kterému se dostanete přejetím prstu nahoru z domovské obrazovky. Prohledávejte kontakty, fotografie, soubory – a získejte okamžité odpovědi na dotazy od počasí přes kalendář až po místní podniky.

Flip to Record – Dlouze stiskněte Essential Key a otočte telefon displejem dolů pro přepis a souhrn schůzky.

Essential Space – Centrální místo pro vaše nápady, poznámky a obsah, vše organizované pomocí AI. Je to jako váš druhý mozek a již nyní ho každý pátý uživatel používá každý týden.

Headphone (1) jsou první náhlavní sluchátka od Nothing

Nothing Phone (3) splňuje také certifikaci IP68, takže vydrží i ponoření do vody. Co se týče operačního systému, přichází na trh s Android 15, což je trochu škoda, ale Android 16 zde není tak dlouho. Mobil má garantovaných 5 let aktualizací systému a co se týče bezpečnostních záplat, tak ty bude dostávat po dobu 7 let.

Cena základního modelu je nastavena na 21 599 Kč (12 GB RAM, 256 GB), vyšší verze pak přijde na 23 999 Kč (16 GB RAM, 512 GB). Předobjednávky startují 4. července, do přímého prodeje jde mobil 15. července.

Specifikace Nothing Phone (3)

displej: 6,67 palců, 2800 x 1260 pixelů, AMOLED, až 4500 nitů, 120 Hz

procesor: Snapdragon 8s Gen 4

RAM: 12/16 GB

úložiště: 256/512 GB

eSIM/Dual SIM

Android 15 + Nothing OS 3.5

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 114° 50 MPx, 3x zoom, periskopický, OIS přední – 50 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

stereo

IP68

5G, WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, L1+L5 dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC and SBAS

rozměry: 160,6 x 75,59 x 8,99 mm; 218 gramů

baterie: 5150 mAh + 65W USB C, 15 W bezdrátově

