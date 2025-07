Přehled letních akcí u mobilních operátorů O2, T-Mobile a Vodafone

Zdroj: Dotakomenie.cz

Mobilní operátoři mají již nějakou dobu ve zvyku představovat letní akce postupně, i s několikadenním rozestupem. Někdy ani nezmíní nějaké bonusové akce. Sice se tak do popředí dostanou nabídky více, ale na druhou stranu se v nich mohou zákazníci ztratit, případně jim něco unikne. Dnes se zkusíme podívat na všechny tři mobilní operátory a shrnou, co vlastně nabízí.

T-Mobile

O nabídce od T-Mobile jsme vás již informovali, ale operátor nabízí i něco víc. Například se v jeho nabídce objevuje „100gigové léto“, v rámci kterého lze získat až 100 GB celkově. Jde o akci pro předplacenky a konkrétně je nutné mít balíček 10 + 5 GB a v aplikaci si můžete aktivovat dalších 85 GB. Akce platí do konce srpna a je uvedena na stránkách operátora.

U tarifů Next se dá aktivovat 10 GB každý letní měsíc, tedy červenec a srpen. U předplacenek pak lze dostat navíc 10 GB při dobití alespoň 400 Kč. Firemní zákazníci pak při pořízení Data Extra 10 GB dostanou dalších 20 GB. K tomu všemu pro klienty čeká ještě zmrzlina a rychleschnoucí ručník. Kompletní nabídka je dostupná na stránkách t-mobile.cz/leto.

Vodafone

Naposled jsme informovali o rozšíření nabídky od Vodafone, kde jsou například i neomezená data. K dispozici je také možnost si aktivovat zrušení omezení rychlosti na 31 dnů, přičemž si jde tuto službu aktivovat až do 31. srpna. Pokud tak učiníte poslední srpnový den, budete mít ještě 31 dnů neomezenou rychlost. Pro majitele tarifu Neomezený Premium 5G naopak čeká možnost aktivovat 3× službu Roaming na den mimo EU. Služba platí pro vybrané země Zóny 2 a 3. a bonus lze vyčerpat v rámci jednoho z letních měsíců (platí do 31. srpna 2025).

Pokud máte tarif s FUP, lze si zapnout každý měsíc (do 31. srpna) 30 GB navíc. K tomu navíc udělal akci na tarif Red Basic+, kde je nyní cena 469 Kč. Případně se nabízí neomezené tarify s 20% slevou napořád – tedy konkrétně Basic+ za 599 Kč se 4 Mbps nebo Super za 699 Kč s 10 Mbps. Kompletní nabídka je k dispozici na vodafone.cz/leto.

O2

U operátora O2, je situace trochu komplikovanější. Zákazníkům rozdává dvojnásobný počet Dat naplno, tedy možnosti aktivovat neomezená data na 24 hodin u vybraných tarifů. To lze využít kdykoli v období od 1. července do 31. srpna, a to o v rámci EU. U tarifů NEO Stříbrný, NEO Zlatý a YOU NEO 20 Mb/s pak zrušil na léto omezení rychlosti.

Také je zde akce na 1 GB zdarma na prvních 24 hodin v zemi mimo EU. Tento balíček dostanou zákazníci automaticky. Neplatí to ale pro firemní zákazníky a předplacenkáře. Kromě toho se O2 spíše soustředilo na nové produkty, jako nový reproduktor a powerbanka. Dá se ještě připočítat sleva na tarify Datamanie, kde 100GB verze přijde na 349 Kč, Datamanie Neo s 20 Mbps na 699 Kč a Datamanie 1000GB na 2999 Kč (balíček na rok). O2 nemá nějakou speciální stránku s akcemi, jen upravil stávající a doplnil je o bonusy.



