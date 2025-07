Zdroj: Google

Google Veo 3 přichází do Česka, vygenerujete si videa i v češtině

Google nedávno představil Veo 3, svůj nejnovější model na generování videí, přičemž jsme si museli nějakou chvíli počkat, než bude dostupný i v Česku. Dnes se tak stalo a uživatelé si mohou tuto novinku vyzkoušet.

Veo 3 v Česku

Do této chvíle měli uživatelé v Česku dostupný model Veo 2, který byl trochu slabší a výsledky nebyly tak moc realistické. Veo 3 je daleko pokročilejší model. Nejde ale jen o zpřístupnění v Česku. Videa mohou mít i české texty, český dabing a podobně.

Nečekejte ale zázraky, jelikož výsledek je krátký. Veo 3 v základním balíčku generuje 8sekundová videa v rozlišení 720p a formátu 16:9. Vše je zabaleno do MP4. Toto se tedy nyní nabízí ale jen předplatitelům jednoho z tarifů. Nejlevnější je Google AI Pro, který přijde na 549,99 Kč měsíčně, ale součástí není jen Veo 3. Obsahuje i další funkce a možnosti, včetně tedy 2TB prostoru v cloudu. Současně má na něj Google jednoměsíční akci, kdy se jej můžete vyzkoušet zdarma.

Ačkoliv je Veo 3 dostupné, jsou zde omezení v počtu vygenerovaných videí. Stačila nám tři videa a následně nám bylo oznámeno, že můžeme pokračovat v generování přibližně po dvanácti hodinách. Samotný prompt (příkaz) do Gemini tedy doporučujeme řádně rozmyslet, jelikož musí být co nejpřesnější. Zde spíše doporučujeme využít Gemini k vytvoření takového příkazu a pak jej zadat do Veo 3. Výsledky jsou poměrně dobré.

Samotná videa vygenerovaná pomocí Veo 3 jsou navíc označena pomocí vodoznaku a doplněna o SynthID, což slouží pro jednoznačnou identifikaci vygenerovaného obsahu. Model Veo 3 je dostupný přímo v Gemini na webu, na mobilu ještě vidíme Veo 2.

