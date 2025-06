Nové funkce Siri se opozdí. Apple potvrdil, že dorazí až příští rok

Zdroj: MacRumors

Apple definitivně potvrdil, že očekávané funkce nové generace Siri založené na umělé inteligenci se nedostanou k uživatelům dříve než v roce 2026. Informace zazněla v novém rozhovoru během WWDC 2025, kde se ke zpoždění vyjádřili Craig Federighi a Greg „Joz“ Joswiak.

Apple řekl jasně: nová Siri až příští rok

Když Apple v březnu poprvé oznámil, že se klíčové funkce nové Siri nestihnou do vydání iOS 18, uvedl také, že předpokládá uvedení v průběhu příštího roku. To u mnoha fanoušků a rovněž u analytiků vyvolalo otázku – znamená to do konce roku 2025, nebo až v roce 2026? Během letošní WWDC konference Apple oznámil „Těšíme se, že vám o tom povíme více v příštím roce,“ uvedl Craig Federighi. To opět nepřineslo žádnou konkrétní odpověď.

Rozhodující moment ale přišel v rozhovoru redaktora Marka Spoonauera (Tom’s Guide) s Federighim a Joswiakem. Když Spoonauer položil přímou otázku: „Takže místo konkrétního data vydání – je relevantní říct, že to bude v roce 2026?“, Federighi se vyhnul přímé odpovědi a hovořil o pozadí zpoždění. Když ale Spoonauer otázku zopakoval, Greg Joswiak bez váhání potvrdil: „Ano, tak jsme to v podstatě mysleli, ano.“ Tím Apple vůbec poprvé a definitivně potvrdil, že nové funkce Siri nedorazí v nadcházející hlavní aktualizaci iOS 26, která bude uvedena letos v září.

Proč ke zpoždění došlo? Zástupci Applu se během rozhovoru odvolávali na rozsáhlost změn, které Siri čekají. Apple má v plánu přeměnit Siri na mnohem chytřejšího, kontextově uvědomělého asistenta poháněného Apple Intelligence – novým systémem s AI funkcemi běžícími přímo v zařízení.

Mezi plánované novinky patří schopnost Siri rozumět složitějším požadavkům, vést plynulé konverzace, poskytovat personalizované návrhy nebo ovládat funkce napříč systémem intuitivnějším způsobem. Tyto změny však vyžadují čas nejen kvůli technickým aspektům, ale také kvůli důslednému testování z hlediska soukromí a spolehlivosti.

Kdy tedy nové funkce dorazí? Ačkoli Apple oficiálně potvrdil jen že to bude rok 2026, vše nasvědčuje tomu, že nové funkce Siri by se mohly objevit na jaře – pravděpodobně v rámci aktualizace iOS 26.4 nebo pozdější. Dřívější spekulace o podzimním vydání s iOS 26 nebo některou z jeho prvních iterací (např. iOS 26.1) jsou nyní definitivně mimo hru.

Z hlediska uživatelské zkušenosti to znamená, že první rok Apple Intelligence se ponese především ve znamení novinek jako Genmoji, Image Playground, přirozenější Siri hlas, chytré nástroje pro texty a vizuální inteligence. Siri jako plnohodnotný AI asistent však bude uvedena později.

