Google Fotky dostávají nové prostředí pro prohlížení fotek a videí

Google má poměrně hodně populárních nebo hojně využívaných aplikací, takže si nemůže dovolit představovat nějaké komplexní změny, které by byly pro celou konkrétní aplikaci. Většinou se snaží zavádět novinky po částech, aby si jednak otestoval, jestli se vydal dobrou cestou, a také pro snadnější adopci ze strany uživatelů. To jde vidět ostatně i u nové aktualizace Google Fotek.

Nové zobrazení v Google Fotkách

Dnes jsme se dočkali představení nového rozhraní pro prohlížení obsahu, tedy konkrétně zobrazení fotky či videa. Google v tomto případě přeuspořádal prvky, přičemž na prvním místě uvádí, že se nabízí nový světlý a tmavý design. Ten by se měl automaticky přizpůsobit nastavení mobilu.

Nejde o nějak radikální změnu, ale například se v horní prostřední části rovnou zobrazuje datum, čas a místo pořízení fotky. V horním menu pod třemi tečkami se dále nabízí položky jako o fotce, Google Lens, úpravy, funkce Cast a pak stažení nebo smazání ze zařízení. Případně u živých fotek je zde ještě mpžnost Uložit jako. Naopak u plus v dolní části, jako je přidání do alba, přesunutí do archívu či zamčené složky.

I seskupení fotek má nové možnosti, jak můžete vidět výše. Každý snímek má nyní menší menu, skrze které se nabízí možnosti jako odebrání ze seskupení a podobně. Poslední takovou změnou jsou tlačítka navíc hned pod datumem, která se zobrazují jen v některých případech. Například zde bude k dispozici uložení do knihovny v případě sdílené fotky, zálohování, pozastavení nebo spuštění živé fotky, atd.

Všechny tyto novinky jsou ale prvně k dispozici u aplikace pro iOS. Až následně dojde k zavedení u aplikace pro Android.

