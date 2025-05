Sony Xperia 1 VI; zdroj: Dotekománie

Výroba vlastních zařízení je poměrně komplikovaná a navíc udržování továren je i finančně nákladné. Pakliže jsou objemy produktů dostatečně velké, vyplatí se to, ale při nižší produkci se může jednat o prodělečný byznys. V takovém případě některé firmy raději sáhnou po nějakém výrobci, který pro ně vyrobí produkty dle požadavků a pod konkrétní značkou. Sony už něco takového využívalo v minulosti u levnějších mobilů, ale doba se zřejmě změnila.

Ani top model

Japonský magazín Smartphone Digest přichází s informacemi, že Sony změnilo svůj byznys kolem mobilních telefonů. Dle dostupných materiálů došlo na odstranění zmínek o tom, že Sony vyrábí mobilní telefony. Stalo se tak na několika trzích. Současně jsou zde náznaky, že Sony už vůbec nevyrábí své vlastní mobilní telefony.

Sony Xperia 1 VII představena, samozřejmě nechybí AI

Podle všeho ani nejnovější top model nepochází z dílny Sony. Údajně se stará o výrobu třetí strana. Ten vše dělá podle požadavků Sony a dle specifikací. Následně dojde k předání a o zbytek se stará Sony. Takový krok většinou firmy činí zejména kvůli snížení nákladů, a to i na provoz vlastních továren.

Sony zatím nepotvrdilo tuto informaci. Navíc to nemusí házet dobré světlo na firmu, tedy na její postavení na současném trhu. Když k tomu připočítáme stažení z několika trhů, včetně toho českého, vypadá to, že by zde Sony v kategorii smartphonů nemuselo být dlouho. Zatím to ale nevypadá, že by Sony jen tak skončilo.

Zdroj: androidcentral.com



Domů Články Sony zřejmě již nevyrábí mobily, nechává to na jiné firmě

Následující článek Samsung začne mazat neaktivní účty Předchozí článek WhastApp odstřihne mobily se starším systémem, zveřejnil minimální verze OS Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Jak jste spokojeni s výdrží baterie svého telefonu? Výborná, vydrží mi i dva dny

V pohodě na jeden den

Večer už musím hledat nabíječku

Katastrofa, nosím powerbanku

Excelentní, vydrží tři a více dnů Nahrávání ... Nahrávání ...