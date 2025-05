Xiaomi YU7 je nový elektromobil čínské společnosti

Zdroj: Auto Express

Je to tady. Čínská společnost Xiaomi odhalila svůj další elektromobil. Nové SUV, které nese jméno YU7 se tak rozhodně pokusí navázat na úspěch svého předchůdce. Již nyní však víme, že to opravdu nebude mít jednoduché. S jeho výkonem, šíleným dojezdem a vkusným designem to ale Xiaomi YU7 může zvládnout.

Xiaomi YU7 je zabiják evropských vozů

Čínská společnost svůj nový vůz představila 14 měsíců po svém debutu na trhu s elektromobily. Po úspěšném sedanu, který je v prodeji pod označením SU7, nyní přichází SUV YU7. Podle dostupných informací má být právě tento vůz odpovědí Xiaomi na nejprodávanější elektromobil vůbec, Teslu Model Y.

YU7 hodlá čínská značka nabízet ve třech variantách: Standard RWD (s pohonem zadních kol), Pro AWD (verze s pohonem všech kol) a Max AWD (vrcholná verze s pohonem všech kol). Vůz Standard RWD má disponovat výkonem 315 koní a z nuly na sto zrychlit za 5,88 sekundy. Na jedno nabití pak zvládne 833 kilometrů. Verze Pro AWD nabídne výkon 489 koní, zrychlení na „stovku“ za 4,27 sekundy a dojezd 770 kilometrů. Vrcholná verze Max AWD pak svým majitelům dopřeje šílených 681 koní a zrychlení z nuly na sto za neuvěřitelných 3,22 sekundy. Její dojezd činí 760 kilometrů.

Nutné je však dodat, že Xiaomi uvadí dojezdy svých automobilů dle čínské normy CLTC, která je mnohem shovívavější než cyklus WLTP, na který jsme u nás v Evropě zvyklí. Reálné hodnoty dojezdu tak budou o poznání nižší.

Vozu nechybí ani perfektní design exteriéru i interiéru, však posuďte sami. Nálož technologií uvnitř se pak bude shodovat s jeho předchůdcem. Prodej nového elektrického SUV začne již v červenci. Na oficiální ceny si ale ještě budeme v tuto chvíli muset počkat.

Zdroj: insideevs.com

Předchozí článek OnePlus představuje 4. generaci sluchátek Buds Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Jak jste spokojeni s výdrží baterie svého telefonu? Výborná, vydrží mi i dva dny

V pohodě na jeden den

Večer už musím hledat nabíječku

Katastrofa, nosím powerbanku

Excelentní, vydrží tři a více dnů Nahrávání ... Nahrávání ...