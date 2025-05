Podcast: Vyrazte s Applem na kole po Česku + Soutěž o sluchátka

Vyrazte s Applem na kole po Česku. No to brzo. Co na to konkurence? A máme pro vás první soutěž, poslouchejte dál. Povíme si také novinky na Mapy.com nebo o nové řadě telefonů Honor. Nezapomeneme ale také na OpenAI a jejich akvizici. A ještě jsme si pro vás připravili soutěž.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička, Michal Král a Přemysl Vaculík.

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

Pravidla soutěže

Pořadatelem soutěže je dotekománie.cz.

Soutěž se koná v termínu 26. 5. 2025 – 31. 5. 2025

Soutěže se mohou zúčastnit všichni občané České republiky.

Soutěže se nemohou zúčastnit redaktoři či spolupracovníci Dotekománie.cz.

Soutěžící musí okomentovat podcast na webu, sociálních sítích nebo službách, kde je zveřejněn a je dostupná sekce komentářů.

Následně bude náhodně vybrán jeden výherce.

Svou šanci zvýšíte, pokud okomentujete na každé platformě.

Účastník soutěže tímto poskytuje webu Dotekománie.cz souhlas, aby jeho osobní údaje byly použity pro interní potřeby v souladu s českým právním řádem. Pouze v rámci soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže a ceny. Za výhry nelze obdržet finanční náhradu a nelze je vymáhat právní cestou.



