Evropská unie dává Applu 30 dní na nápravu. App Store stále porušuje pravidla zákona DMA

Evropská komise rozhodla, že změny v obchodních podmínkách Applu nejsou v souladu s nařízením o digitálních trzích (DMA). Apple v EU dostal 30 dní na úplné zajištění souladu se zákonem, jinak mu hrozí opakované finanční sankce.

Apple nemá v EU na růžích ustláno

Evropská komise oficiálně zveřejnila své 70stránkové rozhodnutí, ve kterém konstatuje, že Apple ani po zavedení nových DMA-kompatibilních podmínek ve svém App Store nenaplnil požadavky zákona. Jedná se o druhou ránu pro technologického giganta po dřívější pokutě ve výši 500 milionů eur, kterou Komise udělila letos na jaře.

Podle aktuálního rozhodnutí má Apple 30 dní na zajištění plného souladu s pravidly DMA, jinak začne EU uplatňovat opakované penále. Ta budou odstupňována podle finanční kapacity společnosti a mohou trvat, dokud Apple nepřijme efektivní nápravná opatření.

Jádrem sporu je „steering“ – tedy přesměrování uživatelů na alternativní platby. Hlavním bodem nevyhovění je Appleovo omezování tzv. steeringu – tedy možnosti vývojářů informovat uživatele o alternativních způsobech platby mimo App Store. Zákon DMA přitom výslovně vyžaduje, aby „gatekeepeři“ jako Apple umožnili vývojářům sdělovat, propagovat a technicky realizovat takové možnosti, a to bez poplatků.

Apple sice v březnu představil nové podmínky, které umožňují vývojářům vložit jeden odkaz na externí web, ale s řadou omezení. Vývojáři musí použít formát Applu, nesmí mít předvyplněná data v URL, musí zobrazit varovnou obrazovku a navíc zůstává vysoký poplatek 27 %, jen o něco nižší než původních 30 %.

Evropská komise tyto změny odmítla jako nedostatečné a formální, které podkopávají účel a efektivitu DMA. Apple se bránil výkladem, že zákon nevyžaduje, aby technicky umožnil nebo usnadnil steering, ale pouze aby jej povolil. Komise tuto argumentaci jasně odmítla jako obcházení povinností.

Apple reagoval oficiálním prohlášením, kde tvrdí, že rozhodnutí komise je nespravedlivé: „Na 70stránkovém rozhodnutí není nic, co by ospravedlnilo cílené útoky Evropské komise na Apple. Rozhodnutí a bezprecedentní pokuta přišly poté, co komise opakovaně měnila pravidla a blokovala naše úsilí o implementaci nového řešení. Je to špatné pro inovace, špatné pro soutěž, špatné pro naše produkty a špatné pro uživatele. Během odvolacího procesu budeme dál spolupracovat s komisí a hájit zájmy našich zákazníků v Evropě.“ Apple zároveň tvrdí, že nucené otevření systému třetím stranám může ohrozit soukromí a bezpečnost uživatelů.

Jaký bude další vývoj? Z pohledu Evropské komise je jasné, že Apple musí významně přehodnotit svou strategii v přístupu k alternativním platebním metodám. Pokud Apple neprovede odpovídající změny do 30 dnů, může čelit dalším pokutám, které budou uvalovány opakovaně, dokud nebude plně v souladu s pravidly.

Rozhodnutí bude mít dalekosáhlé důsledky nejen pro Apple, ale i pro další technologické společnosti, které spadají pod působnost DMA jako jsou Google, Amazon nebo Meta. EU tím dává jasně najevo, že formální splnění podmínek nestačí a že se zaměří na skutečný účel zákona – otevřený, férový a konkurenční digitální trh.

