Letní akce u O2 – tarifní zákazníci bez rychlostního limitu

O2 již představilo svou letní akci, stejně jako jiní operátoři. Dokonce jsme se včera dočkali nových produktů, které jsou v rámci léta se slevou. Jedná se o nový odolnější přenosný reproduktor a také powerbanka. Nyní zde ale máme pokračování letní akce.

Mobilní operátor O2 se rozhodl dočasně zrušit rychlostní omezení u vybraných tarifů. Konkrétně se to týká všech, co mají tarify NEO Stříbrný, NEO Zlatý a YOU NEO 20 Mb/s.

„Léto je doba cestování i nových zážitků, a my ho chceme zákazníkům zpříjemnit. Neomezenou rychlost ocení, když se potřebují připojit na videohovor z chalupy, pustit dětem pohádku v autě nebo chtějí v reálném čase sdílet zajímavé momenty z festivalu,“ vysvětluje Silvia Cieslarová, ředitelka mobilních služeb v O2.

Samotná akce trvá během července a srpna. Operátor dokonce vyzývá, abyste vyzkoušeli test rychlosti připojení k internetu, ale možná to má i skrytý podtext. Vybízí totiž využití služby pro testování připojení od Ookla, kde nedávno získal operátor ocenění jako nejrychlejší 5G síť v České republice, o čemž jsme vás informovali.

Můžete vyzkoušet ale i náš test připojení k rychlosti k internetu, který nabízíme ve spolupráci se společností nPerf.

